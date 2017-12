Ex-assessor de Donald Trump considera-se culpado em tribunal

RTP01 Dez, 2017, 15:11 / atualizado em 01 Dez, 2017, 17:43 | Mundo

O general reformado admitiu perante o juiz que cometeu "erros graves" e prontificou-se oficialmente a "colaborar totalmente" com a Justiça norte-americana e a equipa que investiga o caso, do procurador Robert Mueller.



De acordo com o ABC, Flynn terá também concordado em testemunhar que foi Trump, ainda candidato presidencial, a ordenar-lhe para contactar com os russos.



JUST IN: @BrianRoss on @ABC News Special Report: Michael Flynn promised "full cooperation to the Mueller team" and is prepared to testify that as a candidate, Donald Trump "directed him to make contact with the Russians." https://t.co/aiagnvr8eS pic.twitter.com/r8u2LWAd0O — ABC News (@ABC) 1 de dezembro de 2017

MORE: Michael Flynn "is prepared to testify...against Pres. Trump, against members of the Trump family, and others in the White House," @BrianRoss reports. https://t.co/aiagnvIJDs https://t.co/yuVw9iDrKp — ABC News (@ABC) 1 de dezembro de 2017

O índice Dow Jones perdeu 1,35%, o Nasdaq 1,92% e o S&P 500 1,51%.

Michael Flynn leaves courthouse following guilty plea and amid shouts of "Lock him up." https://t.co/jyxYgIclMu pic.twitter.com/ATNxusMMIO — ABC News (@ABC) 1 de dezembro de 2017

A conversa e as mentiras

JUST IN: Special counsel releases statement of the offense on Michael Flynn, who pleaded guilty this morning to making false statements to the FBI. https://t.co/vSOPj4NfoM pic.twitter.com/olbOdB4X7i — ABC News (@ABC) 1 de dezembro de 2017

O quarto acusado

Mais três suspeitos

Flynn estará também preparado para implicar "membros da família Trump, e outros na Casa Branca", refere uma segunda publicação da ABC na rede social Twitter.A bolsa de Wall Street caiu após estas notícias, apesar da Casa Branca já ter dito que, a admissão de culpa por parte de Flynn só o implica ele.O mesmo argumento foi usado pelo advogado de Trump, Ty Cobb. E o papel de Flynn na Administração Trump está também a ser minimizado, num esforço para distanciar a Casa Branca do ex-conselheiro."O falso testemunho espelha os falsos testemunhos feitos a responsáveis da Casa Branca e que resultaram na sua demissão em fevereiro deste anos", afirmou Cobb.Esta declaração [de culpa] abre caminho ao fim pronto e razoável" da Comissão Especial à interferência russa da campanha presidencial de 2016 e a potencial implicação da campanha de Trump, acrescenta o advogado membro da equipa da Casa Branca.O próprio Presidente terá afirmado não estar admirado com a admissão de culpa de Flynn, já que o general reformado também mentiu à sua própria Administração.Michael Flynn terá decido acusar Trump depois "de se ter sentido abandonado pelo Presidente" e por estar a enfrentar custos judiciais incomportáveis, afirmaram á ABC amigos próximos do general reformado.Flynn abandonou o tribunal pouco depois de assinar a sua declaração de culpa, entre gritos de "prendam-no" por parte de manifestantes.Foi a expressão usada pelo próprio Flynn durante contra Hillary Clinton, sobre acusações que se vieram a revelar infundadas. Na altura Flynn pediu que a "prendessem".O general Flynn tinha sido indiciado na quinta-feira por ter mentido quanto ao teor das conversações em dezembro de 2017, já depois das eleições ganhas por Trump, com o embaixador russo em Washington, Sergueï Kisliak, sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos a Moscovo.Flynn tinha garantido ao FBI que não tinha pedido ao embaixador russo para o país se “retrair” e não reagir a novas sanções decididas pela Administração cessante de Barack Obama.Na altura garantiu ainda que mentiu ao próprio vice-presidente Mike Pence sobre a natureza destas conversas.Flynn foi hoje presente a juiz e admitiu a sua culpa, como se pode ler na delcaração publicada pela equipa especial do FBI que investiga as ligação entre Moscovo e a equipa de Donald Trump.Foi Robert Mueller, procurador especial, quem o acusou de mentir.“Dia 24 de janeiro de 2017, o acusado Michael Flynn emitiu obstinadamente e conscientemente, declarações que são materialmente falsas, imaginárias ou fraudulentas”, afirmam os investigadores do procurador no documento de acusação, de duas páginas.Flynn é agora acusado de "prejudicar" as investigações deviso às suas mentiras. Terá também feito um acordo de cooperação com o FBI para as acusações contra si serem do teor menos grave possível, apesar da mentira a um agente do FBI poder implicar vários anos de prisão.O general foi diretor de informações militares dos Estados Unidos e é o quarto membro da equipa presidencial próxima de Trump a ser acusado de mentir e de ligações próximas à Rússia.Na altura dos factos em causa, o general era um conselheiro de Donald Trump e não um membro da Administração americana. Contudo, a mentira ao FBI ocorreu já depois da entronização do novo Presidente.Mais tarde e apenas durante algumas semanas, foi conselheiro para a segurança nacional do novo Presidente.Demitiu-se em fevereiro, um mês apenas após a tomada de posse de Trump, quando foi revelado que havia mentido ao FBI - e ao vice-presidente - sobre as suas conversas com Kisliak.de Flynn mostra ligações próximas a Moscovo. Já depois de abandonar o Exército dos EUA, terá ganho milhares de dólares em conferências na Rússia pagas por conglomerados russos.Terá ainda feitoa favor da Turquia em atividades não-declaradas.Após o ex-diretor de campanha de Trump, Paul Manafort, Flynn é o homem mais próximo do Presidente a ser acusado por Robert Mueller.Um terceiro membro da equipa de Trump, Geroge Papadopoulos, admitiu ter mentido aos investigadores do FBI sobre os seus contactos com pessoas ligadas ao Governo russo e aceitou colaborar com a investigação.O próprio Flynn terá colaborado com o FBI após fevereiro. Desde outubro passado especula-se que terá sido essa mesma cooperação que levou a acusações a Manafort por alegada lavagem de dinheiro.Além de Manafort, foi ainda acusado o seu colaborador mais próximo Richard Gates. Ambos terão desviado dezenas de milhões de dólares através de firmas estrangeiras e de diversas contas bancárias, ao serviço de fações pró-russas na Ucrânia.Flynn é contudo o primeiro dos quatro membros da equipa de Trump acusados de crimes a responder por factos ocorridos já durante a actual Administração.c/Lusa