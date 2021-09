Ex-polícia assassino de Sarah Everard condenado a prisão perpétua

Esta última consideração da sentença cria jurisprudência no Reino Unido. A condenação a prisão perpétua tinha sido aplicada até agora em casos de duplo homicídio, rapto e assassínio de uma criança e assassínio de um agente da polícia. O assassínio de Sarah abalou e comoveu todo o país, com diversas manifestações e contestação ao papel da MET a marcarem os meses seguintes à sua morte.







Reagindo à decisão judicial, a família de Sarah Everard afirmou que “nada pode melhorar, nada pode trazê-la de volta, mas saber que ele irá ficar detido para sempre traz algum alívio. A Sarah morreu inutilmente e de forma cruel e todos os anos de vida que ela ainda ia desfrutar foram-lhe roubados”.





“Wayne Couzens era uma pessoa de confiança enquanto agente da polícia e estamos revoltados e enojados que ele tenha abuso desta confiança de forma a atrair a Sarah para a morte. O mundo é um lugar mais seguro com ele atrás das grades”, acrescentaram os familiares da vítima.





“A Sarah morreu há quase sete meses e a dor da sua perda é devastadora. Sentimos constantemente a sua falta. Ela era uma mulher linda, na aparência e como pessoa e as nossas vidas estão mais pobres sem ela”, lamentaram.





“Nenhum castigo que venha a sofrer irá alguma vez comparar-se à dor e tortura que nos infligiu”, afirmou o pai de Sarah, Jeremy, perante Couzens em pleno tribunal.





“A ideia do que Wayne Couzens fez à Sarah agonia-me. Revolta-me que ele tenha assumido ser polícia de forma a conseguir o que queria”, afirmou por seu lado a mãe da vítima.

O que sucedeu a Sarah



Entretanto demitido da MET, Wayne Couzens, de 48 anos, admitiu os factos, ocorridos em março passado.







O ex-polícia usou a sua identificação e autoridade para deter Sarah, de 33 anos, que caminhava sozinha na rua à noite a 3 de março, algemando-a e forçando-a a entrar no seu carro, sob o falso pretexto de que ela estava a desrespeitar o confinamento decretado devido à pandemia de Covid-19.





Couzens violou Sarah e estrangulou-a depois com o cinto do uniforme policial, acabando por queimar o corpo. Os restos mortais foram encontrados em Ashford, Kent, quase a 100 quilómetros do sudeste de Londres, numa zona arborizada uma semana depois do seu desaparecimento. Imagens captadas por câmaras de vigilância na altura da falsa detenção e o testemunho de um casal ajudaram a condenar Couzens.





O caso provocou um intenso debate na sociedade inglesa sobre a falta de segurança sentida por mulheres sobretudo à noite e sobre o papel da MET na proteção de crianças e mulheres.







A investigação revelou que Wayne Couzens tinha sido condenado por duas vezes por exposição indecente antes de assassinar Everard.



Várias vozes, sobretudo oriundas do Partido Trabalhista, têm exigido a demissão de Cressida Dick, a primeira mulher a chefiar a MET, de forma a abrir caminho à revisão da corporação e à suspensão imediata dos agentes culpados de agredir mulheres.





“As mulheres precisam de confiar que a polícia existe para garantir a sua segurança, não para as colocar em risco”, escreveu a deputada trabalhista Harriet Harman numa carta enviada a Dick. “As melhores precisam de confiar na polícia, não teme-la”.





A chefe da MET apresentou desculpas formais à família de Everard e quarta-feira afirmou em comunicado sentir-se “enojada, zangada e devastada” pelos crimes de Couzens.

Agravantes da sentença



Nas suas declarações finais, o lorde juiz Fulford que presidiu ao julgamento disse ao ex-polícia que os seus crimes feriram os familiares e amigos da vítima e a sociedade em geral, destroçaram os mais próximos de Sarah e danificaram a confiança do público na polícia, além de trair a sua própria mulher e dois filhos e de ter alimentado o medo sentido pelas mulheres. “O senhor fez aumentar consideravelmente o sentido de insegurança que muitos sentem nas nossas cidades, talvez particularmente as mulheres, quando andam sozinhas e especialmente à noite”, afirmou.





Vários factos agravaram os crimes e ditaram a sentença de prisão perpétua, explicou ainda o juiz.





O motivo principal centrou-se no abuso de autoridade para cometer os crimes, implicando que estes equivaleram para o tribunal a um assassínio por motivos terroristas.





“Não tenho a menor dúvida de que o acusado abusou da sua posição enquanto agente da polícia para, a coberto de um pretexto absolutamente falso, coagir a vítima a entrar no carro que havia alugado com este motivo. É extremamente provável que ele tenha sugerido a Sarah Everard que ela havia violado as restrições de deslocação impostas durante aquela altura da pandemia”, considerou Fulford.





e abandono do seu corpo”, acrescentou o magistrado.





Os crimes foram ainda planeados meticulosamente, com premeditação. Fulford afirmou que Couzens passou um mês a preparar os crimes.







Apesar do réu ter admitido a culpa pelos crimes, “não mostrou suficiente contrição”, considerou ainda. “A vítima foi raptada, ocorreu a conduta sexual mais grave, o acusado foi responsável por infligir sofrimento mental e físico considerável à vítima antes da sua morte e ocultou e tentou destruir o corpo”, referiu o juiz.Apesar do réu ter admitido a culpa pelos crimes, “não mostrou suficiente contrição”, considerou ainda.

Jurisprudência



Couzens, de fato azul-marinho e de cara coberta por uma máscara, ouviu a sentença de pé, de olhos fechados e cabeça baixa, visivelmente abalado. Após as conclusões o ex-agente foi levado por dois polícias para fora do tribunal, integrando a partir desta quinta-feira um grupo de 60 pessoas condenadas à prisão perpétua em Inglaterra e no País de Gales.







Foi a primeira vez que o abuso de uma posição de autoridade enquanto agente policial foi invocado para condenar alguém a prisão perpétua em Inglaterra, facto que poderá a partir de agora servir de base a outras condenações judiciais no país.





Fulford explicou a sua decisão, ao referir que “a polícia está numa posição única, essencialmente diferente de qualquer outro funcionário público. Têm poderes de coerção e de controlo que caem numa categoria excecional”.





O magistrado sublinhou esperar que a polícia use estes poderes no interesse público sob pena de diminuir a confiança o primado da lei e da ordem. “Se isso é afetado, uma das garantias duradouras da lei e ordem neste país fica inevitavelmente em perigo”, disse.





“A meu ver, o abuso do papel de um agente de polícia como o que ocorreu neste caso para raptar, violar e assassinar uma vítima sozinha equivale em gravidade a um assassínio levado a cabo com o móbil de impor uma causa política, religiosa, racial ou ideológica”, justificou Fulford.







“Todas estas situações atacam aspetos diferentes das bases fundamentais do nosso modo de vida democrático. É este fator vital que, do meu ponto de vista, torna a seriedade deste caso excecionalmente elevada”, rematou.