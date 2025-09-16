Exercícios "Zapad". Rússia lança mísseis de cruzeiro sobre o Mar de Barents

A Rússia e a Bielorrússia estão a terminar cinco dias de exercícios de guerra, de nome de código Zapad (Ocidente), numa demonstração de força que, segundo Moscovo e Minsk, visa testar a prontidão para o combate.





Os exercícios — realizados dias depois de as forças polacas e da NATO terem abatido drones russos que entraram no espaço aéreo polaco — têm preocupado alguns países vizinhos. A Polónia fechou temporariamente a sua fronteira com a Bielorrússia por precaução. Segundo a Reuters, o Ministério russo da Defesa informou que os bombardeiros com capacidade nuclear sobrevoaram as águas neutras do Mar de Barents, a norte da Escandinávia, durante cerca de quatro horas, escoltados por caças MiG-31.



"Durante a missão de treino de combate, as tripulações praticaram lançamentos táticos de mísseis de cruzeiro lançados do ar contra alvos críticos de um inimigo simulado", explicou.



O ministro da Defesa da Bielorrússia, Viktor Khrenin, deverá observar outra parte do exercício Zapad num campo de treino na Rússia esta terça-feira, informou gabinete.



O Ministério não especificou a natureza deste elemento, mas afirmou que ocorreria em "condições o mais próximas possível de um combate".



A Bielorrússia é um aliado próximo da Rússia e tem apoiado a sua guerra na Ucrânia, embora sem comprometer as suas próprias tropas no combate. O líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, permitiu que o presidente russo, Vladimir Putin, estacionasse mísseis nucleares táticos na Bielorrússia.



O presidente norte-americano, Donald Trump, começou a cultivar laços mais estreitos com Lukashenko, há muito tratado como um pária pelo Ocidente, e flexibilizou algumas sanções à Bielorrússia na semana passada em troca da libertação de 52 prisioneiros, incluindo opositores políticos do líder.



Num sinal de aproximação nas relações, os oficiais militares dos EUA observaram parte do exercício Zapad na Bielorrússia na segunda-feira.





c/Agências