Observadores dos EUA assistem a jogos de guerra russos-bielorussos

Coale referiu que os EUA pretendem reabrir em breve a embaixada norte-americana na Bielorrússia, primeiro passo para normalizar laços e retomar as trocas comerciais entre os dois países.







A visita do representante de Trump e a presença dos dois obervadores militares, constituem a primeira aproximação dos EUA a Minsk, desde que Moscovo usou território bielorrusso para estacionar tropas que atacaram depois solo ucraniano. A Bielorrússia autorizou ainda a Rússia a estacionar ogivas nucleares no país.

A presença de ambos foi apresentada pelo Ministério da Defesa bielorrusso como uma surpresa. "Quem imaginaria como começaria a manhã de mais um dia do exercício Zapad-2025?" questionou em comunicado.







Os últimos exercícios Zapad ("Ocidente") realizaram-se em 2021. Um oficial militar americano baseado na Ucrânia viajou então para a Bielorrússia para assistir às manobras.

A presença dos norte-americanos está a ser vista como um sinal de que, que levou uma carta amigável de Donald Trump ao homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko.O regime de Minsk é um dos mais próximos aliados de Moscovo, com os presidentes Alexandre Lukashenko e Vladimir Putin a cumprimentarem-se calorosamente em reuniões internacionais. Analistas militares admitem que os EUA queiram interferir nesta proximidade.As manobras conjuntas da Rússia e da Bielorrússia, batizadas como, decorrem em Belarusto, sob os olhares do vice-ministro russo da Defesa, Yunus-Bek Yevkurov, e do tenente coronel na Força Aérea dos EUA, Bryan Shoupe e de outro oficial dos EUA, não identifcado. Presentes igualmente representantes de outros 23 países, incluindo a Turquia e a Hungria, também estados-membros da NATO, além da China, da Etiópia e da Indonésia."Iremos mostrar o que vos interessar. O que vocês quiserem. Podem ir lá e ver, conversar com as pessoas", prometeu o ministro aos dois norte-americanos, que se recusaram a falar com repórteres posteriormente.A Rússia e a Bielorrússia descreveram as manobras, realizadas em territórios de ambos os países, como uma demonstração de força e um teste à prontidão das suas forças.Os países do leste europeu, adjacentes aos dois países, vêem com apreensão estes jogos de guerra, sobretudo depois de, desde a semana passada incluindo esta segunda-feira, vários drones russos terem sido intercetados nos espaços aéreos da Polónia e da Roménia, sobre áreas consideradas sensíveis.Varsóvia encerrou temporariamente a sua fronteira com a Bielorrússia, como medida de precaução.Na semana passada, depois de Lukashenko ter acordado a libertação de 52 prisioneiros, incluindo jornalistas e oponentes políticos, a pedido dos norte-americanos, Trump ordenou a suspensão das sanções à companhia aérea nacional bielorrussa Belavia, permitindo-lhe prestar serviços e comprar componentes para sua frota, que inclui aeronaves Boeing.