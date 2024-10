Exército israelita atacou uma mesquita e uma escola na Faixa de Gaza

Na segunda-feira faz um ano que o Hamas matou 1.200 pessoas no sul de Israel

e fez 250 reféns, segundo úmeros das autoridades israelitas.



Mas as investidas israelitas em Gaza já fizeram cerca de 42 mil mortes e levaram à deslocação da quase totalidade da população do enclave - mais de dois milhões de pessoas, de acordo com números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.



A Defesa de Israel diz que o exército está em alerta máximo. As autoridades de Telavive temem um possível novo ataque na segunda-feira.



E no sábado, milhares de manifestantes saíram às ruas nas principais cidades do mundo a exigir o fim do derramamento de sangue em Gaza e no Médio Oriente. Cerca de 40 mil pessoas marcharam pelo centro de Londres. Milhares reuniram-se em Paris, Roma, Manila, Cidade do Cabo e Nova Iorque. Também se realizaram manifestações perto da Casa Branca, em Washington, em protesto contra o apoio dos Estados Unidos a Israel.