Exército norte-americano divulga identidades dos dois últimos soldados mortos no Kuwait

A divulgação ocorreu um dia após a identificação das outras quatro vítimas fatais.

O Pentágono afirmou, em comunicados à imprensa separados, que os soldados são Jeffrey O`Brien e Robert Marzan, cuja identificação "será concluída após investigação da medicina legal".

Ambos eram membros da Reserva do Exército e trabalhavam na área de logística num centro de comando em Port Shuaiba, no Kuwait, que foi atingido por um drone.

O ataque ocorreu no domingo no porto de Shuaiba, onde se encontra um centro de operações táticas dos EUA.

O drone atingiu a instalação depois de contornar as defesas aéreas, de acordo com o Comando Central.

O Departamento de Defesa já havia identificado os outros quatro soldados mortos no ataque na quarta-feira. O ataque, que está sob investigação, faz parte da resposta do Irão à ofensiva, que envolveu ataques em território israelita e contra interesses americanos no Oriente Médio.

Os militares dos Estados Unidos confirmaram oficialmente apenas seis mortes de militares nessas ações no Irão, onde as autoridades já elevaram o número de mortos para mais de mil - incluindo civis - decorrentes da ofensiva conjunta americanas e israelita.