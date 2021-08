Facebook apaga centenas de contas ligadas a campanha russa anti-vacina

A empresa americana apagou 65 contas doe 243 doque foram rastreadas ate à empresa Fazze – subsidiária da empresa debritânica AdNow, cujas operações são primariamente conduzidas a partir da Rússia.





Facebook garante que “a Fazze está agora banida da nossa plataforma. Esta operação multi-plataforma visava audiências principalmente na Índia, América Latina e, em menor grau, nos Estados Unidos. Encontrámos esta rede após a análise de denúncias sobre uma parte da plataforma externa a esta atividade”. No relatório de Julho , ogarante que “”.





A rede recorria a contas falsas para propagar informações falsas e minar a confiança pública no combate ao coronavírus.





Ben Nimmo, diretor dos serviços de segurança do Facebook, descreveu a campanha como "uma lavandaria automática de desinformação" que publicava conteúdos em determinados fóruns online, como o Reddit, Medium, Change.org, Facebook ou Instagram e depois replicava esse conteúdo noutras plataformas. A operação abrangeu mais de uma dúzia de plataformas.











“Esta campanha aconteceu em duas vagas distintas, separadas por cinco meses de inatividade”, refere a empresa americana. Em Novembro de 2020, a mesma rede visava a AstraZeneca, que acusava de ter “manipulado os dados relativos aos ensaios da vacina contra a Covid-19 e de ter usado tecnologia não testada para criar a mesma vacina”, lê-se no relatório.





Em Dezembro, várias contas falsas partilharam uma imagem do filme Planeta dos Macacos e com uma legenda em Hindi era dado a entender que uma toma da vacina da AstraZeneca iria transformar uma pessoa num chimpanzé.





Já a campanha do Instagram era organizada em torno dos hashtags #AstraZenecakills e #AstraZenecalies, bem como das versões em Português #AstraZenecamata e #AstraZenecamente. Cerca de 10 mil publicações foram feitas em Dezembro.





Após meses de silêncio, a campanha visava desta vez a vacina da Pfizer, à qual era imputada uma taxa de mortalidade superior à das outras vacinas.







A campanha não obteve tração significativa, com algumas publicações sem qualquer comentário. No entanto, os responsáveis da rede social salientam o esforço em recrutar influenciadores digitais. “Embora fosse desleixado e não tivesse um alcance muito bom, apresentava uma estrutura elaborada”, comentou Nathaniel Gleicher, chefe de política de segurança do Facebook, quando anunciou os resultados do relatório.







Aliciamento a influenciadores digitais





A Rússia tem feito campanha ativamente no exterior pela sua vacina, a Sputnik V, visando alguns pontos geopolíticos. Em Maio, uma investigação jornalística apontava como cérebro da campanha a empresária russa Yulia Serebryanskaya , com ligações próximas ao Kremlin.





A Fazze contactou bloggers e youtubers de vários países para republicarem posts de conteúdo enganoso a troco de dinheiro, mas a estratégia foi exposta por influenciadores da Alemanha e da França.







Os investigadores do Facebook revelaram que alguns influenciadores alinharam no esquema, tendo mais tarde retirado os conteúdos, aquando das denúncias.







O youtuber francês Léo Grasset, que estava no lote dos contactados pela Fazze, revelou que lhe foi pedido para publicar um vídeo de 45 a 60 segundos no Instagram, TikTok ou YouTube a criticar a taxa de mortalidade ligada à vacina da Pfizer. Contudo, nunca deveria mencionar que estava a ser pago. Quando o youtuber instou a agência a identificar o seu cliente, a Fazze recusou. O francês recusou a oferta e expôs os seus receios.