Facebook continua a ceder dados a algumas empresas

RTP05 Dez, 2018, 17:30 / atualizado em 05 Dez, 2018, 19:45 | Mundo

O acesso preferencial terá sido concedido a plataformas como a Netflix e a Airbnb, a aplicação de encontros Badoo e a Lyft, mostrou Damian Collins. O deputado afirmou igualmente que o Facebook adotou uma postura agressiva contra aplicações adversárias, negando-lhes todo o acesso aos dados dos usuários.





Como exemplo, Collins apontou uma troca de documentos entre o Presidente Executivo do Facebook, Mark Zuckerberg e o executivo de topo Justin Osofsky, em 2013, que aprovaram o bloqueio do acesso aos dados de amigos à Vine, propriedade do Twitter.





Noutra troca de e-mails com outras empresas de tecnologia, o Facebook parece concordar em adicionar aplicações de terceiros a uma "lista branca" daqueles com autorização de acesso aos dados dos amigos dos usuários.



Facebook contesta



Ao todo são cerca de 250 páginas, algumas marcadas "altamente confidencial". O Facebook objetou contra a sua publicação.



"Defendemos as alterações à plataforma feitas em 2015 para impedir uma pessoa de partilhar os dados dos seus amigos com programadores", acrescentou.







"Fica claro, nunca vendemos dados", rematou.



Acesso a gravações de chamadas



Na sua nota introdutória na apresentação dos documentos, Damian Collins sublinhou algumas das principais acusações.





O Facebook deixou algumas empresas manter o "acesso total" aos dados dos amigos dos usuários mesmo depois de anunciar alterações à sua plataforma em 2014/2015, para limitar os que os programadores podiam ver.







"Não está claro que isto tenha sido consentido pelos usuários, nem de que forma o Facebook decidiu que empresas integravam a lista branca", escreveu o deputado.







Facebook sabia que uma atualização da sua aplicação Android que lhe permitia coligir gravações de chamadas dos usuários e textos, seria controversa.







"Para mitigar quaisquer más relações públicas, o Facebook planeou tornar o mais difícil possível aos usuários saberem que esta era uma das suas características", referiu Collins.





O Facebook usou dados fornecidos pela empresa analítica israelita Onavo , para determinar que aplicações móveis estavam a ser baixadas e usadas pelo público. Usou esse conhecimento para decidir que aplicações adquirir ou tratar como ameaça, acusou também o deputado.



Há igualmente indícios de que a recusa do Facebook em partilhar dados com algumas aplicações as levou a falhar, diz ainda Collins.



Os documentos , publicados esta quarta-feira, foram obtidos pela empresa programadora de aplicações Six4Three, atualmente envolvida numa disputa legal com o Facebook e que conta apresentar os documentos para comprovar as suas queixas.Através de um porta-voz, o Facebook rejeitou as suspeitas. "Os documentos que a Six4Three reuniu para o seu caso infundado são apenas parte da história e estão apresentados de uma forma que é muito enganadora sem contexto adicional", afirmou.