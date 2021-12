Falta de documentação afasta parte da população africana da vacinação

Foto: Nuno Amaral - Antena 1

A falta de vacinas não é o único problema que o Continente Africano enfrenta no combate à pandemia. Grande parte da população - muitos com vida no interior e sem acesso aos serviços oficiais - não tem documentos e não faz parte de registos oficiais.