Faltou unanimidade na Suíça. Cimeira sobre Paz sem Rússia insiste na soberania ucraniana

Quanto à a segurança nuclear,

Ficou assinado que qualquer ameaça ou uso de armas nucleares no contexto da guerra em curso contra a Ucrânia é inadmissível.



No domínio da segurança alimentar, deve ser garantida a navegação comercial gratuita, completa e segura, bem como o acesso a portos marítimos nos mares Negro e de Azov.Em terceiro lugar,

"Rússia e os seus dirigentes não estão prontos para a paz"

No termo da cimeira, em conferência de imprensa, o presidente ucraniano carregou na ideia de que Moscovo não se revela preparada "para uma paz justa"., insistiu Volodymyr Zelensky."Segurança nuclear, segurança alimentar a libertação de prisioneiros e deportados, incluindo milhares de crianças raptadas pela Rússia. E agora,", enumerou.Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quis garantir que a União vai manter a postura e apoio incondicional à Ucrânia., assinalou Von der Leyen."E apelo à Rússia para que acate a mensagem da comunidade internacional:", rematou.

O que reafirma o Kremlin

Já na manhã deste domingo, pouco antes do cair do pano sobre os trabalhos em Bürgenstock,, lançou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, referindo-se a Volodymyr Zelensky.Na sexta-feira, o presidente russo prometera ordenar um cessar-fogo na Ucrânia e encetar negociações, caso Kiev desse início à retirada de tropas das quatro regiões anexadas por Moscovo em 2022 e abandonasse o projeto da adesão à NATO.

