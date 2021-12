Festa de Natal em confinamento. Boris Johnson pede desculpas e assessora pede demissão

É um dia de desculpas na política britânica. Durante a manhã, o primeiro-ministro foi a Westminster explicar aos deputados sempre lhe garantiram que não houve qualquer festa no número 10 de Downing Street e que não foram violadas as regras de confinamento.“Posso começar por dizer que compreendo e partilho a ira de todo o país ao ver funcionários do Número 10 a parecerem não levar a sério as medidas de confinamento. E posso entender quão revoltante deve ser, pensar que as pessoas que têm definido as regras não as têm seguido, porque eu também fiquei furioso ao ver isso”, afirmou Boris Johnson.”, sublinhou o primeiro-ministro britânico.Boris Johnson anunciou ainda a abertura de um inquérito interno para esclarecer a situação. “Não é preciso dizer que se as regras foram quebradas, haverá procedimentos disciplinares”, garantiu.



O líder da oposição do Partido Trabalhista, Keir Starmer, acusou Johnson de "considerar o público tolo", considerando ser óbvio o que aconteceu. Ian Blackford, do Partido Nacional Escocês, pediu a demissão do primeiro-ministro.