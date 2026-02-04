Ficheiros de Epstein. Starmer ordena divulgação de dados sobre Mandelson

Os conservadores preparavam-se para forçar a publicação dos registos – incluindo o que Mandelson pode ter dito a Starmer sobre a sua relação com o pedófilo condenado Jeffrey Epstein antes de ser nomeado para Washington – através de uma moção na Câmara dos Comuns.

Scotland Yard iniciou investigação criminal

Poucas horas depois, Mandelson anunciou a sua reforma da Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento.

Mandelson passou informações confidenciais

Epstein morreu a 10 de agosto de 2019 numa prisão federal de Nova Iorque, após ter sido acusado de múltiplos crimes de tráfico sexual de jovens mulheres e raparigas menores de idade que poderiam resultar numa pena de prisão de até 45 anos.





c/ agências

Keir Starmer tentará antecipar-se ao crescente escândalo que envolve a conduta de Peter Mandelson com a esperada divulgação de ficheiros relacionados com a sua nomeação como embaixador britânico nos EUA, numa medida que um ministro descreveu como "traçar uma linha na areia".Esta quarta-feira, em declarações a órgãos de comunicação social britânicos, Wes Streeting, secretário da Saúde, frisou que: o serviço público e o interesse nacional e não o interesse próprio e o egoísmo", afirmou Wes Streeting àNas declarações, o secretário da Saúde falou sobre o seu profundo sentimento de traição em relação às revelações sobre Mandelson, que o apoiou quando era um deputado em ascensão. Questionado sobre a eliminação de fotografias das redes sociais que o mostravam com Mandelson no passado, Wes Streeting disse que o fez porque outras pessoas, incluindo a sua mãe e voluntários do Partido Trabalhista, também apareciam nelas.Em vez de enfrentar uma votação difícil no meio da indignação dos seus próprios parlamentares, o primeiro-ministro ordenou a publicação destes registos –, documentos e mensagens – com exceção daqueles que são considerados prejudiciais para a segurança nacional ou que podem danificar as relações diplomáticas.Entende-se que a intenção do Governo é ser transparente, evitando, ao mesmo tempo, que todas as comunicações sejam publicadas. Espera-se que seja aprovada uma emenda do governo à moção dos Conservadores, que obrigaria à divulgação dos documentos.A polícia britânica iniciou na terça-feira uma investigação contra Peter Mandelson por alegada má conduta em cargo público, após denúncias de que teria vazado informações confidenciais do mercado para o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.O Governo de Keir Starmer entregou material à polícia para investigar se Mandelson divulgou informações a Epstein durante a crise financeira. O chefe do Governo britânico disse aos seus ministros na terça-feira que as alegadas fugas de informação de Mandelson para Epstein eram "vergonhosas".e não fará mais comentários neste momento", disse a comandante da polícia, Ella Marriott. Num comunicado separado, a Polícia do Vale do Tamisa afirmou estar a analisar uma nova queixa contra o Ex príncipe Andrew.A responsável explicou que "a, incluindo uma notificação do Governo" desde a divulgação na sexta-feira de milhões de documentos judiciais relacionados com Jeffrey Epstein - acusado de abuso sexual e tráfico de mulheres, várias das quais menores de idade - pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.De acordo com documentos publicados pelo Departamento de Justiça norte-americano, Mandelson terá passado informações confidenciais a Epstein enquanto era ministro do Comércio do então governo britânico trabalhista de Gordon Brown, ao encaminhar um email interno em 2009 destinado ao primeiro-ministro sobre a situação económica.Em outra troca dede 2009 revelada pelo jornal, Peter Mandelson parece sugerir a Epstein que peça ao chefe do banco JPMorgan para "ameaçar ligeiramente" o então ministro das Finanças britânico, Alistair Darling, a fim de obter uma redução do imposto sobre os bónus dos banqueiros.Extratos bancários mostram ainda que Jeffrey Epstein terá transferido um total de 75 mil dólares (63.200 euros) em três fases para contas ligadas a Mandelson em 2003 e 2004.O antigo político também afirmou que "não consegue localizar o local nem identificar a mulher" cujo rosto foi ocultado pelas autoridades norte-americanas e que aparece ao seu lado numa foto sem data, na qual ele aparece de camisa e cuecas.Peter Mandelson vai abandonar voluntariamente a Câmara dos Lordes (câmara alta do parlamento britânico), depois de ter anunciado no domingo que iria sair do Partido Trabalhista.A Comissão Europeia também anunciou que iria analisar se Peter Mandelson, que foi comissário europeu para o Comércio entre 2004 e 2008, infringiu determinadas regras da instituição.