Florence: grande ameaça nos próximos dias

Cristina Sambado - RTP14 Set, 2018, 21:00 / atualizado em 14 Set, 2018, 21:06 | Mundo

O Florence, que chegou acompanhado de chuvas diluvianas e ventos fortes, tocou terra no Estado da Carolina do Norte e já causou enormes inundações.



“Persistirá uma grande ameaça durante mais 24 a 36 horas”, nomeadamente por causa do grave risco de inundações, alertou Jeff Byard, responsável da FEMA.



O furacão desloca-se, de forma lenta, pelos Estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul e Virginia. O Florence deve descarregar o equivalente a oito meses de chuva, em apenas dois ou três dias.



As autoridades consideram que o Florence é a tempestade mais forte a afetar a região nas últimas três décadas.

Primeiras vítimas mortais

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig — Wilmington Police (@WilmingtonPD) 14 September 2018

“Uma mulher e o seu bebé morreram quando uma árvore caiu sobre a sua casa. O pai está ferido” e hospitalizado, escreveu a polícia.







Outra mulher, que sofria de problemas de saúde, faleceu, de ataque cardíaco, em Pender County depois de pedir ajuda.

A Casa Branca já anunciou que o Presidente Donald Trum se vai deslocar, a meio da próxima semana, às zonas afetadas pelo furacão Florence.







O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, afirmou que nenhum cidadão português sofreu prejuízos na passagem do furacão Florence e que o Governo está a acompanhar o alerta de super tufão em Macau.





C/Lusa



