"Flores são melhores que balas". Protestos na Bielorrússia entram no quinto dia

Inconformados com a repressão, os bielorrussos não desarmaram mas adaptaram-se.







Nas fábricas estatais de Minsk, de Grodno no ocidente e em Zhodina, perto da capital, os trabalhadores estão a organizar-se para fazer greves, contra o tratamento violento aplicado aos manifestantes. Distribuem panfletos aos funcionários, uma vez que a internet deixou de ser um veículo protegido para congregar esforços.





The workers at the factory that makes famous trucks Belaz are going on strike against the violence that authorities are using to disperse the crowds. The protest movement is taking a new shape in #Belarus pic.twitter.com/ZNe8XvqG47 — Abdujalil A (@abdujalil) August 13, 2020

Em várias cidades, as manifestações diurnas tornaram-se ocasionais, quase espontâneas, de pequenos grupos que dispersam mal se aproxima a polícia. As manifestações são inúmeras e de todos os tipos.











A mais recente iniciativa mais ou menos organizada tem, pelo contrário, juntado milhares de pessoas, na maioria mulheres, de todas as idades.



Esta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, vestidas de branco, voltaram a dar as mãos, muitas segurando também flores, em efémeras cadeias humanas, pacíficas, de denúncia da violência e da repressão usadas para conter os protestos.





A palavra de ordem: "Flores são melhores que balas".







Nas filas ao longo das estradas, as mulheres com flores e de branco exigiram ainda, esta quinta-feira, a libertação de todos os detidos políticos, em especial os dos últimos dias.











Desde o início dos protestos que milhões de flores, de cravos a rosas, têm sido presas a escombros empilhados nas estradas e a barreiras policiais, como forma de apelo ao fim da violência no país.



Uma revolução liderada por elas



Entre as manifestantes, a única das três mulheres que nos últimos meses, pré-eleitorais, encabeçaram o movimento contra Lukachenko, a permanecer no país. Imagens difundidas nas redes sociais mostraram Maria Kolesnikova, responsável pela campanha da oposição, numa fila em Minsk, com um ramo de flores na mão.







The female solidarity chain in #Minsk was joined by #MariaKolesnikova, the only of of three women from opposition who remained in #Belarus. She was greeted with applause and shouts of #WellDone. pic.twitter.com/xw01pk2vua — Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) August 13, 2020





A candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskaïa, a quem os resultados oficiais atribuem menos de 10 por cento dos votos, fugiu do país terça-feira e exilou-se na Eslovénia, depois de clamar vitória nas eleições de domingo e exigir a Lukachenko para "ceder o poder". Já Veronika Tsepkalo fugiu do país no sábado, véspera das eleições.

A própria Svtelana foi retida durante várias horas, segunda-feira, na sede da Comissão Eleitoral. Depois disso, a agência de informação estatal, Belta, difundiu um vídeo de 'Sveta' a ler, com voz monocórdica, um texto a apelar "ao respeito pela lei" e aos seus apoiantes para não "irem para a rua". A gravação foi de imediato repudiada como falsa e realizada "sob pressão". A candidata publicou já no exílio um vídeo a pedir desculpa por ter fugido, invocando a proteção da filha de cinco anos e o filho de 10 e deficiente auditivo.

Alexander Lukachenko sempre desconsiderou a candidatura de Tikhanovskaïa, razão provavel pela qual esta fio aceite pela Comissão Eleitoral, quando outras, de mais credíveis, de adversários políticos já conhecidos, foram rejeitadas.





"A nossa constituição não é para mulheres", afirmou há alguns meses o Presidente de 65 anos, para explicar porque é que uma mulher nunca poderia substituí-lo.



"A nossa sociedade não amadureceu o suficiente para votar numa mulher. Isso é porque, pela Constituição, o Presidente tem muito poder", acrescentou.



O apoio crescente conquistado por 'Sveta', cujos comícios acabaram a atrair milhares de pessoas, aparentemente mostrou um país mais maduro do que Lukachenko pensava.



Paradeiro desconhecido

elevando para 6700 o número total de manifestantes detidos, só desde domingo.

Alguns destes foram libertados quinta-feira de manhã. Às portas de um dos complexos prisionais a norte da capital, Minsk, dezenas de familiares esperavam-nos ou tentavam saber notícias dos seus entes queridos, cujo paradeiro é, muitas vezes, desconhecido.





Os relatos publicados nas redes sociais sobre o que está a suceder dentro das prisões, denunciam uma longa lista de horrores, de maus tratos e de abusos, incluindo de pessoas feridas.As forças da ordem já admitiram terem usado munição real contra os manifestantes. Lukachenko, de 65 anos, a quem a oposição chama "barata", afirma que estes são criminosos e desempregados, "ovelhas" ao serviço de interesses externos., uma professora de inglês de 37 anos, sem experiência política, que ousou desafiar Lukachenko depois de o marido, um ativista político da oposição, ter sido preso em maio.

Entre a condenação e o aplauso

Tanto a União Europeia como os Estados Unidos condenaram os resultados eleitorais e denunciaram o escrutínio,"nem livre nem justo". Apelaram ainda o regime de Lukachenko a não recorrer à força.

Polónia, Letónia e Lituânia propuseram um plano de mediação, antecipando uma reunião extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, marcada para sexta-feira. A hipótese de repor sanções à Bielorrússia é uma das possibilidades em cima da mesa.















A Rússia fez coro, apesar de todas as anteriores acusações do Presidente bielorrusso, de que Moscovo estaria a incentivar o caos de forma a derruba-lo da cadeira que ocupa desde 1994, quando o país deixou de ser uma República Soviética.

Esta quinta-feira,depois das eleições contestadas.

"Tomamos nota da pressão sem precedentes que esta a ser exercida por terceiros nas autoridades da Bielorrússia", referiu a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova.







"Vemos tentativas evidentes de interferência externa nas questões internas de um estado soberano, para criar divisões na sociedade e desestabilizar a situação", denunciou em conferência de imprensa.

Horror dentro e fora das prisões

Citada pela BBC, a jornalista russa Olga Ivshina fala não em agentes externos mas da brutalidade exercida pelas próprias autoridades bielorrussas.", refere."Um dos jornalistas libertados, Nikita Telizhenko dode notícias russo Znak.com, publicou um relato angustiantes dos seus três dias na prisão. Agora, no regresso à Rússia, descreve", descreve Nikita à BBC."Ele diz que viupelos guardas."- fotos, vídeos, histórias. Falei com uma mulher americana que estava de visita ao seu namorado bielorrusso em Minsk - que foi detido sem razão aparente. Não só não estava a protestar, como estava na cama a dormir quando a polícia foi ao seu apartamento, derrubou a porta e o levou", afirma a jornalista russa.

O gigante russo de internet Yandex, reportou a intervenção de homens armados, que entraram em dois dos seus escritórios em Minsk e barricaram os empregados lá dentro, antes de se irem embora.





"Vergonha"

As duas vítimas mortais são dois civis e a forma como perderam a vida é alvo de contestação.Um primeiro morreu segunda-feira à noite, na explosão de um engenho explosivo que ia atirar à policia, referem fontes oficiais. O segundo terá sido interpelado durante uma reunião em Gomel, no sudeste do país e morreu ao fim de 10 dias sob custódia policial, depois de ter sido levado para um hospital por ter ficado doente, afirmaram quarta-feira as forças de segurança.A mãe deste último, um homem de 25 anos, afirmou à Radio Free Europe que o filho não estava a participar nos protestos e que foi detido quando ia visitar a namorada. Disse que ele tinha problemas cardíacos e foi retido durante horas numa carrinha da polícia., num recado a Lukachenko, a mesma palavra de ordem usada pelos manifestantes nas ruas.Talvez para pressionar outros agentes das forças de segurança,"Até agora tinha orgulho da minha unidade. Agora", diz um deles.