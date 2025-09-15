Flotilha humanitária deixa a Tunísia rumo a Gaza

Esta é mais uma tentativa de uma flotilha chegar à Faixa de Gaza depois de bloqueios israelitas nos meses de junho e julho. A previsão de chegada era para este mês de setembro, não se sabendo quando vai alcançar território da Faixa de Gaza. Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte fazem parte da tripulação.





(c/ AFP)

Uma das principais figuras da flotilha, Greta Thunberg, falou com a AFP e declarou querer mandar uma mensagem de esperança ao povo palestiniano e garantir que o mundo não o esqueceu.“Quando os nossos governos não assumem responsabilidades, não temos outra escolha senão resolver o problema por nós próprios”, continuou a ativista sueca à agência de notícias francesa.As embarcações saíram da Tunísia, do Porto de Bizerte, no norte do país. Foram 20 os barcos a saírem da região, depois de uma viagem que começou na cidade de Barcelona. Uma das coordenadoras da flotilha humanitária, Yasemin Acar, partilhou nas redes sociais o acompanhamento de barcos tunisinos com as mensagens “o bloqueio a Gaza deve acabar” e “estamos a sair por solidariedade, dignidade e justiça”.A flotilha humanitária, onde vão três portugueses, tem passado por vários percalços, com ataques de drones a serem relatados na semana passada. O governo tunisino chegou mesmo a denunciar um “ataque premeditado” e anunciou uma investigação, coma flotilha a ser mudada de Tunis para Bizerte.Com medo de novos ataques, os coordenadores explicaram que as grandes figuras que vão a caminho de Gaza foram divididas por várias embarcações. A saída da Tunísia tem sido adiada por questões de segurança e pelas condições meteorológicas. Entretanto, a AFP revelou que mais embarcações, vindas da Córsega, Sicília, e Grécia também se juntaram.