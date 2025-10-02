Flotilha. Joana Mortágua sem informações sobre irmã e ativistas portugueses detidos

“Cabe aos cidadãos intervir”

“Nós não tivemos nenhum contacto, nem as famílias nem o Bloco de Esquerda, por parte do Ministério sobre a localização nem o estado das pessoas que foram ilegalmente detidas pelo Estado de Israel em águas internacionais”, adiantou em entrevista à RTP3 Joana Mortágua, irmã de Mariana Mortágua.Joana Mortágua disse ainda não achar “normal” que “haja uma detenção ilegal de pessoas em águas internacionais e que não haja um repúdio generalizado por essa detenção”.Na visão da bloquista,. Para além de Mariana Mortágua, foram detidos a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte., vincou.A irmã de Mariana Mortágua destacou ainda que o presidente da República aceitou o pedido de reunião feito pelo seu partido, enquanto Paulo Rangel “já é o segundo pedido de reunião que recebe do Bloco de Esquerda e ainda não deu qualquer resposta”., explicou.Minutos antes destas declarações, o membro do Bloco de Esquerda Fabian Figueiredo disse em conferência de imprensa quepara mudar a situação dos três portugueses detidos.Os elementos que integram a flotilha humanitária “são a voz da consciência do mundo, de toda a gente, que é certamente a larga maioria da população portuguesa, a larga maioria da população mundial (…), que querem que este teatro de horrores chegue finalmente ao fim”, considerou.declarou ainda o bloquista.Para Fabian Figueiredo, “é difícil compreender as palavras do primeiro-ministro” esta manhã. “Nós gostávamos que o presidente do Governo português tivesse a mesma atitude que o Governo espanhol ou que o Governo irlandês”, explicou.“A flotilha em momento algum tentou entrar em águas marítimas israelitas. Isso é uma mentira”, já que a flotilha pretendia entrar águas palestinianas, frisou o político.Figueiredo afirmou ainda que Marcelo Rebelo de Sousa “está à altura das exigências do Estado português”, já que aceitou o pedido de reunião do Bloco de Esquerda., acrescentou.