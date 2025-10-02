Flotilha apresada por Israel. Marcelo recebe delegação do Bloco no Palácio de Belém

A informação sobre a audiência, que decorrerá às 14h00, no Palácio de Belém, em Lisboa, foi divulgada pela Presidência da República, em nota oficial, acrescentando que o encontro acontece a pedido do BE.Mais de duas dezenas de embarcações integradas na flotilha foram intercetadas pela Marinha de Israel, sendo que uma foi abalroada em águas internacionais, segundo a organização da flotilha Sumud Global.

Entre os detidos encontram-se a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz portuguesa Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

Esta manhã, o primeiro-ministro considerou que a "mensagem política" dos participantes está executada e disse esperar que "o retorno destes portugueses possa acontecer sem nenhum tipo de incidente".

“Do ponto de vista da mensagem política (…), ela estará neste momento executada. A ajuda humanitária propriamente dita que a flotilha levava, aquilo que eu desejo é que toda a ajuda humanitária – que vai muito para além, mas muito mesmo para além daquilo que esta iniciativa proporcionava - deve ser garantida”, declarou o chefe de Governo aos jornalistas em Copenhaga.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou esta quinta-feira que alguns dos ativistas da flotilha vão ser transferidos para território israelita e garantiu que os detidos "estão seguros e de boa saúde".



Em comunicado, Telavive adianta que irá iniciar os procedimentos de deportação para a Europa depois de os detidos serem transferidos para Israel.

c/ Lusa