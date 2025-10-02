Portugueses que seguiam na Flotilha com destino a Gaza detidos por Israel

As forças israelitas continuam a dar ordem de paragem e apreensão das embarcações.Israel alega que elas se aproximam de uma zona de combate ativa, onde existe um bloqueio naval, mas foram retidos até agora em águas internacionais.

A missão humanitária foi fragmentada pela intervenção da Marinha israelita. Contudo, há barcos que ainda navegam.





Um deles, o "Mikeno", desde as 7 horas (no fuso de Portugal Continental), estará em águas de Gaza, de acordo com o rastreador da flotilha.