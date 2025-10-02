Luís Montenegro considera que "mensagem política" da flotilha está "executada"

“Do ponto de vista da mensagem política (…), ela estará neste momento executada. A ajuda humanitária propriamente dita que a flotilha levava, aquilo que eu desejo é que toda a ajuda humanitária – que vai muito para além, mas muito mesmo para além daquilo que esta iniciativa proporcionava - deve ser garantida”, declarou o chefe de Governo aos jornalistas em Copenhaga.





“Se me pergunta se fosse eu a querer emitir uma mensagem política se fazia daquela maneira, eu não faria daquela maneira. Mas tenho respeito, naturalmente, por aqueles que pensam de maneira diferente”, vincou.

O primeiro-ministro quis ainda relembrar que “há muito tempo que Portugal tem sido insistente no contexto internacional relativamente à necessidade de observar não só todo o direito humanitário que vigora na ordem jurídica internacional, como a situação concreta que é preciso ultrapassar de fazer chegar àquele território toda a ajuda humanitária”.





Luís Montenegro assegurou que aquilo que neste momento interessa ao Governo “é salvaguardar a forma tranquila com que os nossos cidadãos devem ter oportunidade de regressar ao nosso território”.





“Não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania”, acrescentou.





Na quarta-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte foram detidos pelas autoridades israelitas.



Segundo a Flotilha Sumud Global, “as forças navais israelitas intercetaram e abordaram ilegalmente” mais de uma dezena de embarcações e “as transmissões em direto e as comunicações foram cortadas”, o que considera “um ataque ilegal contra trabalhadores humanitários desarmados”.





O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou esta quinta-feira que alguns dos ativistas da flotilha vão ser transferidos para território israelita e garantiu que os detidos "estão seguros e de boa saúde".



Em comunicado, Telavive adianta que irá iniciar os procedimentos de deportação para a Europa depois de os detidos serem transferidos para Israel.