Flotilha. Portugueses encontram-se num porto israelita, avança Fabian Figueiredo
Foto: José Sena Goulão - Lusa
Fabian Figueiredo anunciou esta quinta-feira que os quatro portugueses que seguiam na flotilha humanitária "encontram-se em terra, num porto israelita". O bloquista adiantou ainda que "existe a possibilidade não confirmada" de os portugueses serem visitados pela embaixadora de Portugal em Israel.
O deputado do BE salientou que toda esta informação foi-lhe comunicada pelo presidente da República e recordou "que é o Governo que compete a condução dos trabalhos diplomáticos".
Fabian Figuiredo instou o Governo a convocar o embaixador de Israel em Lisboa "para uma audiência para prestar esclarecimentos e apresentar o seu protesto por esta detenção ilegal".