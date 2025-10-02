Flotilha. Portugueses encontram-se num porto israelita, avança Fabian Figueiredo

por RTP

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Fabian Figueiredo anunciou esta quinta-feira que os quatro portugueses que seguiam na flotilha humanitária "encontram-se em terra, num porto israelita". O bloquista adiantou ainda que "existe a possibilidade não confirmada" de os portugueses serem visitados pela embaixadora de Portugal em Israel.

"Quatro portugueses encontram-se em terra, num porto israelita, e existe a possibilidade ainda não confirmada de os cidadãos portugueses serem visitadas pela embaixadora de Portugal em Israel", anunciou Fabian Figueiredo em declarações aos jornalistas, depois de uma audiência com o presidente da República.

O deputado do BE salientou que toda esta informação foi-lhe comunicada pelo presidente da República e recordou "que é o Governo que compete a condução dos trabalhos diplomáticos".

Fabian Figuiredo instou o Governo a convocar o embaixador de Israel em Lisboa "para uma audiência para prestar esclarecimentos e apresentar o seu protesto por esta detenção ilegal".
