Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma quarto português na flotilha
O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou esta quinta-feira que há um quarto cidadão português a integrar a flotilha, que seguia no barco "Selvaggia". O Governo aguarda autorização dos familiares, que contactaram o gabinete de emergência consular, para eventual divulgação da identidade deste cidadão.
Até ao momento havia informação de apenas três portugueses que seguiam na flotilha com ajuda humanitária com destino a Gaza. São eles a porta-voz do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.
Todos foram detidos pelas forças israelitas depois de as embarcações terem sido intercetadas por Israel. O barco onde seguia o ativista Miguel Duarte foi intercetado durante a madrugada desta quinta-feira. Sofia Aparício e Mariana Mortagua foram detidas ao final do dia de quarta-feira.Um dos barcos da flotilha esteve a 11 quilómetros da costa de Gaza.Nas últimas horas, segundo Israel, todos os barcos da flotilha terão sido intercetados pelas forças israelitas no percurso para Gaza. "Nenhum dos barcos de provocação do Hamas-Sumud conseguiu entrar numa zona de combate ativa nem violar o bloqueio naval legal", disse o Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros, num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.
De acordo com o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros, as tripulações foram levadas para o porto de Ashdod e mantidas em centros de detenção específicos, onde poderão aceitar a expulsão voluntária imediata ou rejeitá-la e aguardar decisão judicial.
Em comunicado, a diplomacia israelita garante que os membros da flotilha humanitária que foram presos "estão seguros e de boa saúde" e indica que Israel vai iniciar os procedimentos de deportação para a Europa depois de os detidos serem transferidos para território israelita.
Para além dos quatro portugueses, também foram detidos 30 espanhóis, 22 italianos, 21 turcos, 12 malaios, 11 tunisinos, 11 brasileiros e dez franceses, bem como cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, México e Colômbia, entre muitos outros.
Esta manhã, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou que a "mensagem política" dos participantes está executada e disse esperar que "o retorno destes portugueses possa acontecer sem nenhum tipo de incidente".
O presidente da República vai receber, esta quinta-feira, uma delegação do Bloco de Esquerda a pedido do partido liderado por Mariana Mortágua.