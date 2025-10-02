Ministro da Defesa encara ativistas da flotilha como apoiantes do Hamas

Nuno Melo deixou, então, um reparo a “um conjunto de pessoas que se dirige à Faixa de Gaza para apoiar uma organização assim”.





O titular da pasta da Defesa diz estar do lado da democracia e da liberdade e que o Governo português está a fazer o que deve nestas circunstâncias.





Nestas declarações em Mondim de Basto, o governante afirmou também que espera que o Estado de Israel devolva rapidamente, aos países de origem, os cidadãos que seguiam na flotilha humanitária.