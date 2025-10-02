Ministro da Defesa encara ativistas da flotilha como apoiantes do Hamas

por Antena 1

Foto: Lusa

O ministro da Defesa classificou esta quinta-feira os participantes da iniciativa humanitária da flotilha como apoiantes do Hamas. Nuno Melo afirmou que não consegue olhar para o Hamas “e ver um laivo de democracia ou de liberdade, pelo contrário”.

Nuno Melo deixou, então, um reparo a “um conjunto de pessoas que se dirige à Faixa de Gaza para apoiar uma organização assim”.

O titular da pasta da Defesa diz estar do lado da democracia e da liberdade e que o Governo português está a fazer o que deve nestas circunstâncias.

Nestas declarações em Mondim de Basto, o governante afirmou também que espera que o Estado de Israel devolva rapidamente, aos países de origem, os cidadãos que seguiam na flotilha humanitária.

