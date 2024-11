Foguete lançado do Líbano causa pelo menos 19 feridos em Israel

O projétil, que atingiu um prédio de apartamentos, fazia parte de uma vaga de pelo menos três foguete lançados a partir de território libanês, disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

"Após o som das sirenes no centro de Israel, foram identificados três projéteis a atravessar o Líbano para território israelita. Alguns foram intercetados e é muito provável que um projétil tenha caído na área. Os detalhes estão a ser estudados", disseram as IDF no plataforma de mensagens Telegram.

De acordo com a Magen David Adom, a principal organização de emergência médica de Israel, três pessoas sofreram ferimentos moderados, enquanto as restantes apresentavam ferimentos ligeiros.

O movimento xiita libanês Hezbollah não assumiu até ao momento a responsabilidade pelo lançamento deste foguetes.

O ataque surge depois de um dia em que bombardeamentos israelitas contra o nordeste do Líbano causaram pelo menos 52 mortos, com os ataques aéreos a atingirem aldeias rurais que tinham sido anteriormente poupadas ao pior da intensa campanha aérea de Israel contra o Hezbollah.

Segundo relatos dos media locais, que citam o Ministério da Saúde libanês, os ataques israelitas de sexta-feira na região de Baalbek-Hermel mataram 52 pessoas e feriram 72. As cidades bombardeadas foram Amhaz, Younin e Harbata.

Na quinta-feira, lançamentos de foguetes vindos do Líbano mataram sete pessoas em Metoula, no norte de Israel, incluindo quatro trabalhadores agrícolas tailandeses.

Há mais de um ano que o Hezbollah tem vindo a disparar foguetes, mísseis e `drones` contra o norte de Israel, provocando ataques de retaliação. Pelo menos 68 pessoas foram mortas em ataques com foguetes no norte de Israel desde o início do conflito, em outubro de 2023.

Os ataques israelitas contra o Líbano já causaram 2.865 mortos desde há um ano, a maioria desde 23 de setembro, quando Israel iniciou uma campanha de bombardeamentos.