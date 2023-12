"Fora Milei!". Plano de austeridade gera protestos na Argentina

Menos de duas semanas após ter assumido o cargo de presidente da Argentina, Javier Milei está já a ser alvo de contestação após ter anunciado a sua polémica reforma para desregulamentar a economia.A reforma, anunciada por Milei num discurso transmitido em direto pela rádio e televisão argentinas, prevê aO plano do economista ultraliberal inclui também as leis sobre a habitação, "para que o mercado imobiliário volte a funcionar bem e para que o arrendamento não seja uma odisseia".O economista anunciou ainda a "modernização da legislação laboral para facilitar o processo de criação de empregos autênticos", a modificação da lei das empresas para que os clubes de futebol se possam transformar em sociedades anónimas, e uma longa série de outras medidas nos setores do turismo, internet via satélite, farmácia, vitivinicultura e comércio internacional.

"Fora Milei"

A marcha, liderada por grupos que representam os desempregados, foi convocada apesar dos avisos do presidente argentino, que prometeu ações duras contra quaisquer grupos que tentem derrubar os seus planos com protestos.

Inês Martins - Antena 1



Milei, eleito presidente da Argentina há um mês, já tinha anunciado a 12 de dezembro uma primeira série de medidas de austeridade, incluindo uma desvalorização de mais de 50% do peso argentino e a redução, a partir de janeiro, dos subsídios aos transportes e à energia.O presidente prometeu lançar "as bases para a reconstrução da economia argentina e restaurar a liberdade e a autonomia aos indivíduos, tirando-lhes o Estado de cima".Milei anunciou também que nos próximos dias "serão convocadas sessões extraordinárias" no Congresso Nacional e "será enviado um pacote de leis para acompanhar essas reformas e avançar no processo de mudança".

c/agências