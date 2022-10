Forças de Kiev rompem mais defesas russas no sul da Ucrânia

Oficiais russos instalados em Kherson confirmaram o avanço das tropas de Kiev, mas garantem que as forças de Moscovo estão a resistir.As tropas ucranianas destruíram 31 tanques russos e um lança-foguetes múltiplo, revelou o comando operacional militar no sul da Ucrânia.A Ucrânia fez progressos significativos em duas das quatro regiões anexadas pela Rússia, após um referendo que que foi denunciado por Kiev e pelos governos ocidentais como ilegal e coercivo.

A agência Reuters viu várias colunas de veículos militares ucranianos a dirigirem-se para o eixo-ferroviário de Lyman.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que “existem novos territórios libertados em várias regiões”.“Os combates continuam em muitas áreas”, afirmou Zelensky sem dar mais pormenores.

Reconquistas ucranianas

O líder pró-russo instalado na região de Kherson, Vladimir Saldo, admitiu que as tropas ucranianas tinham atravessado perto de Dudchany, uma cidade banhada pelo Rio Dnipro a cerca de 30 quilómetros a sul da linha da frente. O curso de água é chamado de Dnieper pelos russos.. Alguns relatórios russos revelam que os ucranianos reconquistaram Dudchany.Vladimir Saldo revelou ainda que dois batalhões ucranianos tentaram alcançar a central hidrelétrica na cidade portuária de Nova Kakhovka, cerca de 70 quilómetros a leste de Kherson.Serhiy Khlan, membro do conselho regional de Kherson, enumerou outras aldeias recapturadas ou onde as tropas ucranianas tinham sido fotografadas."Isto significa que as nossas forças armadas estão a mover-se poderosamente para as margens do Dnipro mais próximas de Beryslav", acrescentou.

Avanço a leste

A leste, as forças ucranianas continuam a avançar lentamente sobre Lugansk, uma das regiões anexadas por Moscovo na passada semana.Serhiy Gaidai, o governador de Lugansk - uma das duas regiões que compõem os Donbass – afirmou que as tropas russas tinham tomado conta do hospital psiquiátrico na cidade de Svatovo, um alvo a caminho de reconquistar as principais cidades de Lysychansk e Severodonetsk."Há uma grande rede de salas subterrâneas no edifício e eles tomaram posições defensivas", afirmou a uma televisão ucraniana.No sábado, as forças ucranianas reconquistaram a importante cidade central de Lyman no leste, situada perto da fronteira regional de Lugansk. As forças militares russas tinham transformado Lyman numa base logística.

Confirmação de Moscovo

O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, reconheceu na segunda-feira que, “com unidades de tanques superiores na direção de Zolotaya Balka, Aleksandrovka, o inimigo conseguiu penetrar na nossa defesa”, acrescentando que as tropas russas continuam a tentar resistir à contraofensiva de Kiev na região de Kherson.Ainda segundo Konashenkov, as tropas russas abateram cerca de 130 militares ucranianos.O Ministério russo da Defesa diz que os reservistas recrutados para o exército pela ordem de mobilização de Putin, no mês passado, estão agora a receber treino intensivo de combate nas regiões de Lugansk e Donetsk, controladas pela Rússia. O Kremlin planeia chamar cerca de 300 mil reservistas.Peskov voltou a afirmar que as fronteiras das regiões de Kherson e Zaporizhzhia são questões "ainda em aberto"."Vamos continuar a discutir com os residentes dessas regiões", disse Peskov numa conferência de imprensa sem fornecer mais detalhes.Kiev já prometeu reconquistar todo o território anexado pela Rússia, incluindo a Crimeia, anexada em 2014 pelas tropas russas.

Conselho da Federação Russa ratifica anexação



Os documentos passam agora de novo ao Kremlin para a assinatura final do presidente Vladimir Putin para completar o processo de anexação formal das quatro regiões, que representam cerca de 18 por cento do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia.Evgueni Mouravitch, correspondente da RTP em Moscovo, explica que esta é mais uma formalidade no processo de anexação.

A Câmara Alta do Parlamento da Rússia votou esta terça-feira a incorporação de quatro regiões ucranianas na Rússia, numa altura em que Moscovo se prepara para anexar formalmente o território de Kiev durante o seu conflito de sete meses.