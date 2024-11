Forças de paz da ONU no Líbano atacadas no sul do país

Em comunicado, a FINUL disse que a patrulha foi inicialmente confrontada com a recusa de um grupo de indivíduos (um deles armados) à sua liberdade de movimentos, isto enquanto patrulhavam a aldeia de Bedias, mas que conseguiu prosseguir no percurso planeado.

Cerca de uma hora depois, quando a patrulha acabava de atravessar a aldeia de Maarakeh, a leste da cidade de Tiro, "foi alvejada cerca de 40 vezes nas suas costas, provavelmente por intervenientes não estatais".

O chefe da missão deu ordem para a patrulha sair rapidamente da área, sem abandonar a rota planeada, e ir em segurança para uma base da FINUL em Deir Kifa.

"Embora alguns veículos da patrulha tivessem buracos de bala, não houve feridos entre as forças de manutenção da paz", esclareceu a missão, acrescentando que abriu uma investigação sobre o incidente e informou o Exército libanês do ocorrido.

A FINUL considera "inaceitável" que as suas forças sejam regularmente alvo de ataques enquanto desempenham tarefas ordenadas pelo Conselho de Segurança e afirma que estes episódios recordam a situação perigosa em que estes soldados operam diariamente no sul do Líbano.

A FINUL diz ser responsabilidade das autoridades libanesas garantir que os membros da missão de paz possam realizar "sem medo ou ameaças" as tarefas que lhes foram confiadas.

A FINUL tem por várias vezes denunciado ataques às suas patrulhas. Várias tropas da missão têm sido feridas em ataques principalmente perpetrados por Israel contra as suas posições no sul do Líbano.

Desde que Israel iniciou a invasão do sul do Líbano, nas primeiras horas do passado 01 de outubro, as autoridades israelitas têm apelado repetidamente à FINUL para abandonar a região.

Dois ataques israelitas lançados hoje contra a localidade de Al Mari, no sudeste do Líbano, resultaram na morte de um soldado libanês e ferimentos noutros três, em informaram fontes oficiais.

O Exército libanês assinalou em comunicado que Israel "atacou diretamente um centro do Exército na localidade de Al Mari, o que provocou o martírio de um soldado e ferimentos em outros três, um dos quais se encontra em estado crítico".