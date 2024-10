Fórum em Ashkhabad. Putin reitera que nova ordem mundial é "natural e irreversível"

"A Rússia defende o debate internacional mais amplo possível sob os parâmetros de interação no mundo multipolar emergente e está aberta a discutir questões relacionadas com a construção de uma nova ordem mundial", afirmou Vladimir Putin, num fórum internacional em Ashkhabad, capital do Turcomenistão, onde estão líderes de vários países asiático e do Médio Oriente.

No discurso, transmitido em direto pela televisão estatal russa,

O fórum internacional "A ligação de tempos e civilizações é a base da paz e do desenvolvimento", realizado em Ashkhabad, é dedicado ao 300.º aniversário do nascimento do poeta e pensador do Turcomenistão Magtymguly Pyragy.

À margem do fórum, Putin reuniu-se com o seu homólogo iraniano, Massud Pezeshkian, para discutir o estado das relações bilaterais e a grave situação no Médio Oriente, segundo a Presidência russa.

Moscovo e Teerão condenaram tanto os ataques israelitas contra a Faixa de Gaza como os bombardeamentos contra território libanês e sírio, enquanto o Kremlin se absteve de criticar o lançamento de mísseis iranianos contra Israel.



Recorde-se que o Irão forneceu milhares deShahed para a Rússia e, de acordo com autoridades norte-americanas, construiu uma fábrica de drones em território russo. Teerão também transferiu recentemente mísseis balísticos de curto alcance para Moscovo, o que marcou a posição iraniana relativamente à ofensiva russa na Ucrânia.

Moscovo e Teerão têm uma aliança militar na região para apoiar o regime do presidente sírio Bashar al-Assad e têm em comum estarem cada vez mais isolados devido às sanções internacionais.