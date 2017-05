20h06: Emmanuel Macron começa a discursar. Acompanhe em direto na RTP3.





O líder do movimento Em Marcha! agradece "do fundo do coração" a confiança dada pelo povo francês.





O Presidente eleito garante que "colocará toda a sua energia para ser merecedor da confiança" dos franceses.





Emmanuel Macron afirma ainda que não desvaloriza as dificuldades económicas do país e deixa uma mensagem para o mundo: "Falo para todos vós, temos uma mensagem humanista para o mundo", deixando ainda a garantia de que a França estará na linha da frente da luta contra o terrorismo.





Emmanuel Macron saúda François Hollande pelo seu trabalho ao longo dos últimos cinco anos."Nos próximos cinco anos, a minha responsabilidade será acalmar os medos e reencontrar o espírito de conquista", afirmou.









20h05: Manuel Valls pede “maioria presidencial alargada”



O ex-primeiro-ministro Manuel Valls considera que é preciso “construir uma maioria presidencial alargada e coerente no Parlamento”. Valls defende ser necessária uma “união dos progressistas” que “permita ultrapassar as velhas divergências” e avançar com “as reformas que os franceses esperam”.



Manuel Valls considera ainda que a vitória de Emmanuel Macron é o “fruto de uma formidável mobilização pela República e contra o ódio”.



O ex-primeiro-ministro Manuel Valls foi candidato à Primária socialista, da qual saiu derrotado por Benoît Hamon. Valls declarou, ainda antes da primeira volta, que apoiaria Emmanuel Macron e não o candidato socialista Benoît Hamon.

Le rassemblement des progressistes s'impose.Il permettra le dépassement des vieux clivages et les réformes que les français espèrent — Manuel Valls (@manuelvalls) 7 de maio de 2017

19h58: Marcelo satisfeito com decisão “sábia e soberana” dos franceses



O Presidente da República Portuguesa enviou uma mensagem de felicitações a Emmanuel Macron. Na missiva, publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa transmite as “mais sentidas felicitações pela histórica eleição”.



“O Povo Francês decidiu hoje, sábia e soberanamente, eleger Vossa Excelência para o mais alto cargo da Nação. Esta escolha em Vossa Excelência representa uma vitória para a França e para a Europa, e igualmente uma vitória da Democracia e do Estado de Direito. Uma vitória dos mais elementares valores da Liberdade, Igualdade e Fraternidade que fizeram da França uma referência no Mundo”, escreve o Presidente.



Marcelo Rebelo de Sousa nota que foram esses “valores que alimentaram o rasgo de intelectuais portugueses e que serviram de farol a inúmeros emigrantes portugueses, que em épocas de maior privação, escolheram França como seu destino”



“Registo com apreço o acolhimento então sentido, a hospitalidade e a determinação das autoridades francesas em promover uma adequada integração. Registo igualmente o sucesso desses emigrantes de então, a que se juntam tantos outros nos dias de hoje, de cariz e formação distintas. Apraz-me registar que todos eles contribuem ativamente para o progresso económico e social de França, como aliás pude testemunhar ao celebrar, pela primeira vez na história, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas no ano passado em Paris”, conclui o Presidente português.







19h47: "Prova da vitalidade democrática de França"





O embaixador francês em Portugal considera que a vitória de Emmanuel Macron é "um fantástico resultado".





"Um resultado fantástico para França e para a Europa. É uma prova da vitalidade democrática de França e da sua capacidade de reação ao extremismo", defendeu Jean-Michel Casa em declarações à RTP.





19h42: Jean-Claude Juncker satisfeito com vitória de Macron





O presidente da Comissão Europeia apresenta-se "feliz porque os franceses escolheram um destino europeus". "Juntos por uma Europa mais forte e mais justa", escreveu na rede social Twitter.





Numa carta dirigida a Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker fala de uma campanha "exigente e difícil" e apresenta a sua satisfação pelo facto de o Presidente eleito "defender uma Europa forte e progressista que protege todos os cidadãos".







Félicitations @EmmanuelMacron! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 7 de maio de 2017





19h40: Jean-Marie Le Pen fala em “fracasso”



O pai de Marine Le Pen fala em "fracasso". Numa reação ao jornal Le Monde, o fundador da Frente Nacional comenta a hipótese avançada por Marine Le Pen de avançar com uma grande transformação da FN.



“Isso depende do Congresso do partido. Não depende nem de Marine Le Pen, nem de Florian Phillipot que deveria manter-se discreto tendo em conta o fracasso desta noite. Florian Philippot não pode mostrar-se orgulhoso, nem uma mudança de nome. Deve recordar-se que é um mero hóspede desta casa”, defendeu Le Pen.







19h33: Hollande congratula Macron : cidadãos "uniram-se em torno dos valores da República”



O Presidente francês congratulou esta noite o seu sucessor, Emmanuel Macron. Numa nota do Eliseu, François Hollande confirma que telefonou a Macron para o felicitar pela sua eleição.



“A sua vitória alargada confirma que uma muito grande maioria dos nossos cidadãos quiseram unir-se em torno dos valores da República e mostrar a sua ligação à União Europeia e à abertura da França no mundo”, refere o ainda chefe de Estado francês.







19h28: Emmanuel Macron reage e promete novo “capítulo de esperança e confiança”



Numa primeira reação à Agence France Presse, o Presidente eleito considera que “uma nova página se abre”, referindo tratar-se de um capítulo “de esperança e de confiança”.





19h24: Theresa May congratula Emmanuel Macron



A primeira-ministra britânica congratulou já Emmanuel Macron. Theresa May recorda que Paris é um dos “mais próximos aliados” de Londres e espera trabalhar com o novo Presidente “num conjunto alargado de prioridades partilhadas”.







19h19: Alemanha vê continuação de França "no coração da Europa”



O chefe da diplomacia alemã congratula Emmanuel Macron pela vitória na segunda volta das Presidenciais francesas. Na rede social Twitter, Sigmar Gabriel defendeu que “a França esteve, está e fica no centro e no coração da Europa”.







19h12: Le Pen saúda "resultado histórico" e quer mudar FN





Pouco depois do anúncio dos resultados, a candidata da Frente Nacional fez um curto discurso na sua sede de campanha. Le Pen começou por confirmar que já falou com Emmanuel Macron e desejou-lhe sucessos enquanto Presidente da República de França.





Marine Le Pen fez um agradecimento aos que votaram nela e a Nicolas Dupont-Aignan, a quem se aliou depois da primeira volta.





Para a candidata da extrema-direita, os franceses "votaram pela continuidade". Le Pen considera que este é um resultado "histórico" para a Frente Nacional, recordando que os partidos tradicionais ficaram de fora da segunda volta.





Marine considera que a Frente Nacional precisa de mudar, defendendo que é necessário constituir uma nova força política. A candidata derrotada pede a "todos os patriotas" que se juntem a ela para os próximos combates.





19h11: Le Pen e Macron conversaram







A equipa de Emmanuel Macron avança à Agence France Presse que o Presidente eleito e Marine Le Pen já falaram. Uma conversa telefónica “breve” e “cordial”, classifica a equipa de campanha do movimento Em Marcha!.





19h07: Primeiro-ministro belga congratula Macron





O primeiro-ministro belga Charles Michel já congratulou Emmanuel Macron. "Vamos trabalhar juntos para um alento europeu", escreveu na rede social Twitter.





Bravo @EmmanuelMacron, et au travail ensemble pour un nouvel élan européen!#Presidentielle2017 — Charles Michel (@CharlesMichel) 7 de maio de 2017









19h00: Projeções atribuem vitória a Emmanuel Macron com 65%





A TF1 prevê que Emmanuel Macron vença a segunda volta com 65,5 por cento dos votos contra 34,5 por cento de Marine Le Pen. A projeção divulgada pela France Télevisions prevê uma vitória de Macron por 65,1 contra 34,9 de Marine Le Pen.









18h55: Os primeiros resultados são divulgados dentro de cinco minutos. Vive-se um ambiente de festa junto do Museu do Louvre, onde se encontram os apoiantes de Emmanuel Macron. Marine Le Pen está já no quartel-general da campanha da Frente Nacional.

Caso Emmanuel Macron seja eleito, a zona do Louvre será o palco da festa do líder do Em Marcha!. A correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro, encontra-se já no local.A moeda única europeia negociou este domingo acima dos 1,10 dólares, o valor mais elevado desde a eleição presidencial norte-americana (novembro de 2016). O resultado verifica-se perante os primeiros rumores que dão como certa a vitória de Emmanuel Macron frente a Marine Le Pen.A Frente Nacional vedou o acesso à sua sede eleitoral a alguns órgãos de comunicação social. A RTP é um dos vários meios que não tiveram, até ao momento, acesso ao local, como relatou em direto esta tarde a enviada-especial da RTP Ana Romeu.O instituto Ipsos-Sopra Steria prevê uma abstenção de 25,3 por cento. O número – revelado às 18h15 – indica que esta votação terá a maior taxa de abstenção numa segunda volta desde 1969. A confirmar-se este valor, será também a primeira vez desde 1969 que a taxa de participação na segunda volta é inferior à da primeira volta.Os números da Ipsos-Sopra Steria foram revelados pela France Télévisions e pelo jornal Le Monde.Faltam 30 minutos para o fecho das urnas e para a divulgação das primeiras projeções. Os primeiros números serão revelados pelas televisões francesas às 19h00 (20h00 em Paris). Também a partir dessa hora, o Ministério francês do Interior começará a divulgar os resultados oficiaisAcompanhamos ao minuto e em direto na RTP3 e na Antena 1 a noite eleitoral francesa.