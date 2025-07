França anuncia imposto de solidariedade para os mais ricos

(em atualização)





No seu discurso de apresentação das medidas para melhorar as Finanças Públicas, François Bayrou apelou ao aumento da produção nacional: "É preciso que toda a Nação trabalhe mais para produzir", afirmou. Neste sentido, o governo francês propõs a eliminação de dois dos 11 feriados oficiais, por exemplo, "a segunda-feira de Páscoa, que não tem qualquer significaod religioso, e no dia 8 de maio".