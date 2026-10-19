França impõe recolher obrigatório em várias zonas de Paris, Lyon e Lille

As cidades de Lyon e Nice implementam a mesma medida para esta noite. Na região norte, Lille, Douai, Wattignies e Denain também proíbem a circulação de pessoas em algumas zonas.





“A segurança de todos torna estas medidas necessárias para restabelecer a ordem pública, que foi gravemente comprometida por uma minoria de delinquentes”, sublinhou a Prefeitura de Polícia de Paris.



O recolher obrigatório parcial, medida que o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, assegura ser temporária, tem como objetivo proteger os estabelecimentos comerciais.





“Pelo menos três mil estabelecimentos comerciais” foram alvo de vandalismo, revelou o ministro Serge Papin, para os quais serão implementadas medidas de desemprego parcial e fundos de apoio específicos.



No mesmo sentido, o governo exigiu, junto de várias plataformas online, a retirada de anúncios de revenda de artigos roubados.





(Com agências)

Não está excluída, ainda assim, a opção de decretar estado de emergência, caso as autoridades voltem a perder o controlo da situação.