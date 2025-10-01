França investiga navio da frota fantasma russa. Dois detidos após intervenção da Marinha francesa

Na sequência de um alerta da Marinha Nacional Francesa, a justiça abriu uma investigação por "falta de justificação da nacionalidade do navio/pavilhão" e "recusa de cooperar", indicou o procurador de Brest, Stéphane Kellenberger.





"Foram cometidas faltas muito graves por esta tripulação, que justificam, aliás, que o processo seja hoje judicializado", reagiu o presidente francês, sem dar mais detalhes, à margem de uma cimeira europeia em Copenhaga.





Durante a tarde militares do exército francês estiveram a bordo do petroleiro que está imobilizado ao largo de Saint-Nazaire, na região da Loire-Atlantique, há alguns dias. Duas pessoas, o comandante do navio e o seu imediato, foram colocadas sob custódia policial, de acordo com a Franceinfo.

Um navio da frota fantasma russa





O navio de 244 metros de comprimento, com bandeira do Benim e batizado "Pushpa ou "Boracay", é alvo de sanções europeias por pertencer à chamada "frota fantasma russa", utilizada por Moscovo para transportar o seu petróleo, contornando as sanções ocidentais.





A frota fantasma russa "representa dezenas de milhares de milhões de euros para o orçamento da Rússia. Segundo as nossas estimativas, financia 40% do esforço de guerra russo. Há entre 600 e 1000 navios que circulam assim e permitem que os hidrocarbonetos russos sejam transportados, mesmo quando são proibidos", afirmou Macron.



Open Sanctions. Além da União Europeia, o petroleiro está sob sanções da Suíça, Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia, de acordo com o site da





Construído em 2007, o petroleiro suspeito mudou de nome e de pavilhão várias vezes, e esteve alternadamente registado no Gabão, nas Ilhas Marshall e na Mongólia, de acordo com a mesma fonte.

Possível ligação com o sobrevoo de drones na Dinamarca?





o petroleiro é suspeito de estar envolvido no recente sobrevoo de drones na Dinamarca, de acordo com o site especializado O navio pode ter servido como "plataforma de lançamento (dos drones)" ou "isca", observa o Maritime Executive. Além de contornar as sanções relativas ao transporte de hidrocarbonetos,, de acordo com o site especializado The Maritime Executive.





Questionado sobre esta possibilidade, o presidente francês apelou "à grande prudência".





Recorde-se que esta incursão teve como consequência a perturbação do tráfego aéreo dinamarquês e que o incidente não foi oficialmente atribuído a Moscovo, apesar da forte suspeita.

"Situação mais difícil e perigosa desde a Segunda Guerra Mundial"





A anfitriã da Cimeira e primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, alertou que a Europa está "na situação mais difícil e perigosa desde a Segunda Guerra Mundial", dizendo que é pior do que durante a Guerra Fria. "Acho que é grave. Acho que a guerra na Ucrânia é muito grave. Quando olho para a Europa hoje, acho que estamos na situação mais difícil e perigosa desde o fim da Segunda Guerra Mundial — não da Guerra Fria".



Questionada sobre as incursões de drones, Mette Frederiksen afirma que é a favor de abatê-los, salvaguardando que "isso tem de ser feito da maneira certa".





c/agências



