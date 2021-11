G7 insta Bielorrússia a pôr fim à crise migratória "imediatamente"

As principais potências do G7 exigem à Bielorrússia que ponha "imediatamente" fim à crise migratória em curso nas fronteiras da UE, acusando Minsk de tentar "desviar as atenções" das violações do Direito Internacional e dos Direitos Humanos. Centenas de iraquianos que estiveram acampados durante semanas na fronteira polaco-bielorrussa desistiram de tentar entrar em território europeu e regressam esta quinta-feira ao país de origem.