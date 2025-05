Gaza. 22 países exigem a Israel que "retome imediatamente ajuda total"

Numa declaração conjunta, transmitida pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, os serviços diplomáticos dos 22 países signatários consideraram que nem a ONU nem as ONG podem apoiar o modelo proposto por Israel.

Benjamin Netanyahu disse esta segunda-feira que Israel "assumiria o controlo de toda" a Faixa de Gaza.







com agências

O governo de Netanyahu acusa o grupo palestiniano Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, de desviar a ajuda "mínima" que Israel autorizou a entrar, exigindo uma alternativa.Após 11 semanas de bloqueio, nove camiões com ajuda humanitária da ONU foram autorizados a entrar na Faixa de Gaza. Uma "gota no oceano", classificou o diretor das operações humanitárias das Nações Unidas, numa altura em que, se nada mudar no enclave.O povo da Faixa de Gaza "está a enfrentar a fome" e "precisa de receber a assistência de que necessita desesperadamente", pediram os ministérios dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Canadá, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia e Reino Unido.A missiva é também assinada pela União Europeia, por meio de sua ministra das Relações Exteriores, Kaja Kallas.Os signatários consideraram que o "novo modelo de distribuição" que Israel acaba de decidir "coloca os beneficiários e os trabalhadores humanitários em risco e prejudica o papel e a independência da ONU e dos nossos parceiros de confiança e liga a ajuda humanitária a objetivos políticos e militares", lamentam.e o território palestiniano não deve ser reduzido ou submetido a qualquer mudança demográfica", acrescentaram.Israel retomou as operações militares na Faixa de Gaza a 18 de março, quebrando uma trégua de dois meses, e revelou um plano no início de maio para a "conquistar" e realocar a maioria dos seus 2,4 milhões de residentes para o extremo sul do território.