Gaza. Comandante israelita envolvido na morte de trabalhadores humanitários defendeu bloqueio da ajuda

Foi o comandante com o posto mais elevado a ser demitido na sequência do ataque com drones que vitimou sete trabalhadores humanitários da organização não-governamental World Central Kitchen a 1 de abril.Agora, sabe-se que em janeiro últimoO coronel Nochi Mandel defendia, juntamente com outros 130 oficiais e comandantes na reserva, que o fluxo de ajuda para Gaza fosse restringido.A missiva foi enviada a 20 de janeiro para o Gabinete de Guerra israelita e ao chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel. Implorava para que se fizesse todos os possíveis para não permitir “abastecimentos humanitários e a operação de hospitais dentro da cidade de Gaza”.O objetivo, defendem, seria sitiar aquela área até que os reféns ainda nas mãos do Hamas, em Gaza, fossem devolvidos.“Tanto quanto entendemos é permitido e legal, de acordo com as leis dos conflitos armados, impor um cerco a uma determinada área, com a condição de que os cidadãos que nela se encontrem tenham acesso a corredores de retirada”, acrescenta a carta citada peloMichael Mansfield, um importante advogado britânico,

Nochi Mandel é filho de um sobrevivente do Holocausto. Vive em Gush Etzion, um aglomerado de colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada.

“O documento é claramente relevante para um determinado estado de espírito. (…) Por outras palavras, não indica que o alvo do Exército israelita seja principalmente o Hamas,”, considera.“Aqueles que inevitavelmente vão sofrer e correm o risco de morte como resultado serão necessariamente civis não combatentes, médicos, mulheres, crianças, os feridos e aqueles que são responsáveis por levar ajuda, como aconteceu com os sete que morreram”, acrescenta, citado pelo jornal britânico.Embora as IDF tenham concluído a sua investigação, está em curso um inquérito judicial para determinar se devem ser apresentadas acusações criminais contra os envolvidos no ataque aéreo que vitimou os trabalhadores humanitários.e que constituiu uma “grave violação dos comandos e dos procedimentos operacionais padrão” do exército israelita.Na ofensiva de 1 de abril morreram sete membros da World Central Kitchen com cidadania australiana, polaca, britânica, palestiniana e ainda um cidadão com dupla nacionalidade norte-americana e canadiana.Na semana passada, na sequência deste ataque, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, assinalava a morte de pelo menos “196 trabalhadores humanitários” em seis meses de guerra, dos quais “175 funcionários das Nações Unidas”.