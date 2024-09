Gaza. Mais de 20 mortos em ataque israelita a uma escola

Está a ser um fim-de-semana trágico em Gaza. Mais de 20 pessoas morreram, incluindo 13 crianças e uma mulher, num ataque israelita a uma escola que servia de refúgio no norte do enclave.

O diretor dos serviços de realojamento do Hamas foi morto nesta ofensiva.



Mais de 30 palestinianos ficaram feridos e o campo de Jabalia teve que ser outra vez parcialmente evacuado.



Desde 7 de outubro, as Forças Israelitas de Defesa atacaram mais de 85% das escolas da ONU - edifícios que habitualmente servem de refúgio à população civil, quando 9 em cada 10 pessoas são deslocadas dentro da própria faixa de Gaza.



As autoridades de saúde do Hamas dizem que já morreram mais de 41.400 pessoas desde o princípio da guerra.