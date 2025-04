Gaza. Membros de equipas de socorro abatidos com "tiros na cabeça e tronco"

No passado mês, a comunidade internacional protestou depois de ter sido revelado que as tropas israelitas tinham lançado um ataque mortal contra um grupo de paramédicos do Crescente Vermelho Palestiniano, da defesa civil e de trabalhadores das Nações Unidas, quando estes efetuavam uma operação de salvamento no sul de Gaza.



Os seus corpos, juntamente com os veículos destruídos, foram enterrados numa vala comum de areia em Gaza pelas tropas israelitas. Depois de desenterrar os corpos dias mais tarde, a ONU afirmou que tinham sido executados “um a um”. Os resultados deverão aumentar a pressão sobre Israel para que dê conta do incidente na íntegra, no meio de acusações de crime de guerra.

As forças armadas israelitas admitiram ter efetuado os assassinatos, mas foram forçadas a alterar a sua versão dos acontecimentos depois de terem surgido provas que contradiziam a sua versão de que os veículos se tinham deslocado “de forma suspeita” sem luzes.

Entrada da ajuda humanitária vai permanecer bloqueada

Israel afirmou que vai continuar a bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza, enquanto promete forçar o Hamas a libertar os restantes reféns dos ataques de 7 de outubro de 2023.

A organização Médicos Sem Fronteiras afirmou na quarta-feira que Gaza estava a tornar-se uma “vala comum para os palestinianos”.

Israel tem sido acusado de agravar a situação humanitária ao atacar hospitais e pessoal médico que trabalha em Gaza, tendo dois hospitais sido atingidos e debilitados por ataques aéreos esta semana. Segundo Israel, o Hamas tem utilizado as instalações médicas como cobertura para operações terroristas.

