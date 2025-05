Gaza sem paz. Netanyahu acusa França, Reino Unido e Canadá de darem "grande prémio" ao Hamas

Na segunda-feira o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, criticaram o bloqueio da ajuda humanitária ao território palestiniano, assim como os comentários dos ministros israelitas que ameaçaram com a deslocação em massa de palestinianos.





"Não ficaremos parados enquanto o Governo de Netanyahu prossegue com estas ações flagrantes", afirmaram. "Se Israel não cessar a renovada ofensiva militar e levantar as restrições à ajuda humanitária, tomaremos novas medidas concretas em resposta".







Na sequência da rara declaração conjunta dos líderes a exigir que Israel mude de rumo, Netanyahu disse que esta era um "grande prémio" para o movimento radical palestiniano Hamas na guerra.







"Ao pedir a Israel que ponha fim a uma guerra defensiva pela nossa sobrevivência antes que os terroristas do Hamas na nossa fronteira sejam destruídos e ao exigir um Estado palestiniano, os líderes em Londres, Otava e Paris estão a oferecer um grande prémio pelo ataque genocida contra Israel em 7 de outubro, ao mesmo tempo que convidam a mais atrocidades semelhantes", afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelita em comunicado.







Segundo Benjamin Netanyahu, "todos os líderes europeus" deveriam seguir o exemplo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no apoio a Israel, que prossegue com ataques aéreos à Faixa de Gaza: nas últimas horas, morreram pelo menos 44 palestinianos, segundo os socorristas palestinianos.







"A guerra pode terminar amanhã se os reféns restantes forem libertados, o Hamas depor as armas, os seus líderes assassinos forem exilados e Gaza for desmilitarizada. Não se pode esperar que nenhuma nação aceite menos do que isso e Israel certamente não o fará", declarou Netanyahu.





"Esta é uma guerra da civilização contra a barbárie. Israel continuará a defender-se por meios justos até alcançar a vitória total".

Mais de 14 mil bebés em risco de vida







O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, criticou já esta terça-feira a quantidade de ajuda que Israel está a deixar entrar em Gaza, alertando que 14 mil bebés podem morrer nas próximas 48 horas, caso a assistência humanitária não chegue a tempo.