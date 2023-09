Governante alemã apelida Xi de "ditador" e agrava tensão com Pequim

Annalena Baerbock fez as declarações numa entrevista à Fox News , na passada semana, durante uma visita aos Estados Unidos.Quando questionada sobre a invasão russa da Ucrânia, a chefe da diplomacia alemã afirmou:No domingo, o Governo chinês convocou a embaixadora alemã, Patricia Flor, para protestar contra os comentários de Annalena Baerbock, revelou um porta-voz do Ministério alemão dos Negócios Estrangeiros à CNN

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirmou que Pequim estava “fortemente insatisfeita” com os comentários de Annalena Baerbock e que se “oponha firmemente”. A questão sobre as observações de Annalena Baerbock e a resposta de Mao não constam da transcrição oficial da conferência de imprensa, publicada mais tarde na página oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Governo de Pequim omite frequentemente conteúdos que considera sensíveis.



”, afirmou o porta-voz do MNE chinês, Mao Ning, em conferência de imprensa na segunda-feira.especialmente nas questões dos Direitos Humanos e de Taiwan.Em agosto, afirmou a um grupo de reflexão australiano que aUm discurso foi objeto de um comentário incisivo do jornal estatal chinês, que a acusou de "difamar a China" e de ter "preconceitos profundamente enraizados" contra o país.E acusou ainda a China de se estar a tornar, cada vez mais, um rival sistémico do que um parceiro comercial e concorrente.Anteriormente,e sublinhado que Pequim se estava a tornar cada vez mais um rival sistémico do que um parceiro comercial.

Relação delicada

Berlim tem uma relação delicada com Pequim, o seu maior parceiro comercial, algo que tem suscitado debates internos na Alemanha, particularmente no rescaldo da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A guerra na Ucrânia expôs a dependência alemã em relação ao gás russo e os críticos da política externa alemã referem vulnerabilidades semelhantes na sua relação com a China.

e de prosseguir uma crescente parceria com Moscovo, além da postura militar chinesa em relação a Taiwan e ao Mar do Sul da China. Decisões que provocaram o alarme e endurecimento das atitudes de vários países europeus face ao Executivo de Xi Jinping.

Xi já foi mais vezes acusado de ser “ditador”

Esta não é a primeira vez que Pequim mostra sensibilidade em relação à forma como líderes estrangeiros se referem a Xi Jinping – o líder mais assertivo da China numa geração que centralizou fortemente o poder e que está quase a completar um ano do seu terceiro mandato de cinco anos.Na altura, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China criticou os comentários de Biden, afirmando que “contradizem seriamente os factos básicos e violam seriamente a etiqueta diplomática”."Quer dizer que sou uma ditadura?", respondeu em inglês um Jiang aparentemente surpreendido, que, no meio de gargalhadas, classificou a descrição como "um grande erro"."Falando com toda a franqueza, não concordo com o facto de eu ser um ditador", frisou. "A sua maneira de descrever como são as coisas na China é tão absurda como as Noites da Arábia".Jiang, que morreu com 96 anos em 2022, é recordado por muitos chineses como um símbolo de uma era passada, quando a China era considerada mais livre e menos ideológica, sob um sistema conhecido como "liderança coletiva".Este sistema refere-se a um acordo de partilha de poder entre as elites políticas introduzido pelo líder supremo Deng Xiaoping para restaurar a estabilidade após a turbulenta ditadura do presidente Mao Tsé-Tung.No entanto, desde que chegou ao poder há uma década, Xi Jinping desmantelou esse modelo e regressou a algo que se assemelha muito mais a um governo unipessoal.