Governo japonês anuncia intenção de prolongar estado de emergência

"Durante mais duas semanas, vamos manter as medidas atuais (...) para podermos firmemente aliviar a pressão nos hospitais", disse o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).



Nishimura explicou que o executivo recebeu luz verde dos especialistas para alargar o estado de emergência em Tóquio e em três prefeituras vizinhas, até 21 de março.



O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, deverá anunciar a prorrogação após a aprovação do parlamento.



Suga declarou o estado de emergência em Tóquio, Kanagawa, Saitama e Chiba em 7 de janeiro, inicialmente por um mês, um prazo depois prorrogado até 7 de março.



A luta contra a propagação da doença é considerada essencial pelas autoridades, a cerca de quatro meses do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados em 2020, por causa da crise sanitária.



A opinião pública japonesa tem-se mostrado contra a realização dos Jogos Olímpicos este ano, por causa da situação sanitária, mas tanto o Governo nipónico como o comité organizador têm dito repetidamente que os jogos se realizarão dentro do prazo previsto, a partir de 23 de julho.



O número de casos diários em Tóquio diminuiu significativamente, após um pico de duas mil infeções num só dia, em janeiro.



No último balanço, Tóquio registou 278 novos casos, uma ligeira diminuição em relação ao dia anterior, quando foram diagnosticados 316, elevando o total para 112.624.



Em todo o país, registaram-se mais de 430.000 infeções com o novo coronavírus desde o início da pandemia, que provocaram oito mil mortes.