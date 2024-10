Governo português condena ataque iraniano a Israel

Na reação ao ataque com mísseis esta terça-feira, o Governo português condenou "liminarmente os ataques do Irão a Israel e à sua população civil".



"O Irão deve cessar imediatamente as hostilidades. Só a contenção de todas as partes pode evitar uma escalada de consequências imprevisíveis", acrescenta ainda o MNE português.





A resposta portuguesa vai ao encontro da reação do alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell.







"A União Europeia condena nos termos mais veementes o ataque do Irão contra Israel", apontou o chefe da diplomacia europeia através do X.





Borrell considera que "o perigoso ciclo de ataques e retaliações corre o risco de se descontrolar" e que "é necessário um cessar-fogo em toda a região".



"A UE continua plenamente empenhada em contribuir para evitar uma guerra regional", acrescentou.