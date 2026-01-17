Gronelândia na mira de Trump. Europeus prometem união e firmeza em reação a novas tarifas



O presidente dos Estados Unidos anunciou, pouco antes, um novo plano para implementar tarifas adicionais ao Reino Unido, Dinamarca e outros países europeus , tendo como pano de fundo as suas ambições territoriais relativamente à Gronelândia.

A partir de 1 de junho, a tarifa norte-americana será agravada para 25 por cento, de acordo com Donald Trump.



La France est attachée à la souveraineté et à l’indépendance des Nations, en Europe comme ailleurs. Cela préside à nos choix. Cela fonde notre attachement aux Nations unies et à notre Charte.



C’est à ce titre que nous soutenons et continuerons de soutenir l’Ukraine,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

França, Suécia, Alemanha, Noruega, Países Baixoss, Finlândia, Eslovénia e Reino Unido enviaram pessoal miliar para a Gronelândia com vista a uma missão de reconhecimento inscrita no exercício dinamarquês Arctic Endurence, organizado no quadro da NATO.



“Não nos deixaremos intimidar”

Telejornal | 17 de janeiro de 2026



c/ agências

O presidente francês, Emmanuel Macron, reagiu este sábado ao anúncio de um novo pacote de tarifas comerciais sobre produtos europeus, por parte da Administração Trump, com a promessa de uma resposta “unida”. Na mesma linha o presidente do Conselho Europeu, António Costa, garantiu que a Casa Branca poderá contar com firmeza por parte da União.. E “não têm o seu lugar neste contexto”., escreveu o presidente francês na rede social X.por parte dos norte-americanos.Na Truth Social,, insistiu Emmanuel Macron, acrescentando que a França está comprometida com “a soberania e a independência das nações”.“Isso preside às nossas escolhas. Isso funda o nosso compromisso com as Nações Unidas e com a nossa Carta”, acentuou o chefe de Estado francês.“É a esse título que apoiamos a Ucrânia e criámos uma coligação de voluntários para uma paz robusta e duradoura, para defender estes princípios e a nossa segurança.”, rematou.Também António Costa prometeu firmeza europeia na defesa do Direito Internacional e do seu território, na sequência da tomada de posição de Donald Trump., redargiu o presidente do Conselho Europeu, ao intervir numa breve conferência de imprensa após a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, em Assunção, no Paraguai., sinalizou Costa.Em tom semelhante, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, assegurou já que o seu país não se deixará intimidar., devolveu, em nota citada pela France-Presse.“A Suécia mantém atualmente discussões intensas com outros países da UE, a Noruega, e o Reino Unido para encontrar uma resposta comum”.O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, declarou-se "surpreendido" com o anúncio do presidente norte-americano.