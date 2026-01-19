Gronelândia. União Europeia convoca reunião de emergência após novas ameaças de Trump





No ar, deixou ainda a possibilidade de uma subida maior, até 25%, a partir de junho.





A hipótese de novo conflito comercial com os EUA está a causar agitação nos mercados. Esta manhã, as principais bolsas europeias abriram hoje em forte queda.

União Europeia promete resposta concertada





A partir de Berlim, o ministro da Economia alemão, Lars Klingbeil, assegurou que a Europa não vai ceder a chantagens. Segundo a agência France-Presse, o governante garantiu ainda que a União Europeia dará uma resposta clara e firme através de medidas concertadas.





Também o comissário europeu Stéphane Séjourné afirmou nesta segunda-feiraque a UE dispõe de ferramentas para dissuadir Trump de impor novas taxas aduaneiras aos países que se opõem à anexação da Gronelândia pelos Estados Unidos.

Reino Unido recusa guerra comercial com EUA

Donald Trump promete agora cobrar uma taxa de importação de 10%, a partir de fevereiro, sobre mercadorias de oito países europeus, devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia.Klingbeil considera que asA situação é considerada séria mas, segundo afirmou, não significa o fim da relação transatlântica.O comissário afirmou que a Gronelândia nunca será norte-americana e defendeu que se a Europa não se afirmar, não haverá limites para o desejo de poder e de anexação da ilha do Ártico.O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse que irá pedir aos homólogos europeus a ativação do instrumento anticoerção da UE caso as ameaças de Trump sejam concretizadas.Num tom que contrasta com a posição assumida por vários governantes da União Europeia, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recusou nesta segunda-feira entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos, afirmando que", adiantou Starmer em conferência de imprensa em Londres.