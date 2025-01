Grupo de Contacto analisa as necessidades imediatas da Ucrânia

A base militar norte-americana de Ramstein, no sudoeste da Alemanha, recebe uma nova reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, do qual Portugal faz parte.

A 25.º reunião desta coligação criada em abril em 2022, cerca de dois meses depois da invasão russa da Ucrânia e que reúne cerca de 50 países, será presidida pelo secretário da Defesa norte-americano, Lloyd J. Austin, e vai contar com a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e da alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.



Será a última reunião antes de Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos.



Num comunicado a propósito desta “reunião histórica”, Lloyd J. Austin referiu que em Ramstein estarão ministros da Defesa e altos responsáveis militares de todo o mundo para discutir “as necessidades imediatas da Ucrânia no campo de batalha, os requisitos de defesa a longo prazo e a importante coordenação que está a ser conduzida através das coligações de capacidades”.



“A reunião centrar-se-á na necessidade de garantir o fornecimento contínuo de capacidades essenciais, incluindo sistemas de defesa aérea, munições de artilharia e veículos blindados, bem como nos esforços para melhorar a base industrial de defesa”, indicou a mesma nota informativa da Defesa norte-americana.