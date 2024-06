Guerra na Ucrânia. Washington visa Moscovo com novo pacote de sanções

. Na mira de Washington estiveram a Bolsa de Valores de Moscovo e várias subsidiárias.Os Estados Unidos esperam desta forma vir a dificultar transações de grandes quantias de dinheiro e visar também assim entidades envolvidas em projetos de gás natural liquefeito, estratégia pensada para asfixiar o esforço de guerra russo., explica em comunicado a secretária do Tesouro, Janet Yellen.Apontando as sanções a mais de 300 entidades, incluindo a Bolsa de Valores de Moscovo, “estamos a aumentar o risco para instituições financeiras envolvidas com a economia de guerra russa, eliminando oportunidades de evasão e diminuindo a capacidade da Rússia de beneficiar do acesso a tecnologias, equipamentos,e serviços de tecnologia de informação estrangeiros”, pode ler-se.



O anúncio surge na véspera da cimeira do G7 em Itália, durante a qual, segundo um porta-voz da Casa Branca, o presidente Joe Biden pretende mostrar a Vladimir Putin que “o tempo não está do seu lado”.



Este novo pacote de sanções tem como alvo redes transnacionais e afeta mais de 90 indivíduos e entidades a nível internacional num momento em que Washington revê o conceito de complexo militar-industrial russo, disse o Tesouro, procurando dessa forma que sejam em menor número possível os atores destas redes que escapam a sanções apesar de se saber que apoiam o esforço de guerra do Kremlin.



Moscovo já reagiu ao anúncio dos norte-americanos deixando a promessa de retaliar contra o que vê como medidas “agressivas”.



“A Rússia, como sempre nestes casos, não deixará que as ações agressivas dos Estados Unidos fiquem sem resposta”, declarou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citada pela agência TASS.