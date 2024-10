Guerra no Médio Oriente. A escalada do conflito ao minuto

As Forças Armadas Israelitas (IDF) afirmam que os aviões da força aérea atingiram e mataram dois comandantes do Hezbollah no sul do Líbano.



De acordo com o exército, um dos terroristas mortos era Ahmad Mustaga Alhaj Ali, responsável pelo disparo de centenas de foguetes e mísseis antitanque contra a cidade de Kiryat Shmona.



O outro era Muhammad Ali Hamdan, comandante do corpo antitanque em Meiss Ej Jabal, do outro lado da fronteira de Kiryat Shmona. Também ele esteve por detrás de muitos ataques a comunidades do norte, acrescenta o exército.



Além disso, as IDF afirmam que ontem e durante a noite atacaram esconderijos de armas no sul do Líbano e em Beirute. O exército afirma que, antes dos ataques em Beirute, tomou várias medidas para limitar os danos aos civis, incluindo avisos prévios de evacuação.