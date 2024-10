Guerra no Médio Oriente analisada entre a UE e a UpM

O debate acontece no âmbito do encontro anual da União pelo Mediterrâneo (UpM), uma organização intergovernamental de que faz parte a Autoridade Palestiniana e Israel.Segundo a UpM,A UpM é a única organização internacional que Israel e a Autoridade Palestiniana integram "em pé de igualdade", realçou na quinta-feira o chefe da diplomacia espanhola e o anfitrião do encontro, José Manuel Albares.O ministro afirmou na mesma ocasião que foi em Barcelona, em 2023, e apesar de Israel ter boicotado o encontro, que foi dado o primeiro passo para a criação da Aliança Global para a implementação da solução de dois Estados (Israel e Palestina).