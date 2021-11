Guiné-Bissau com mais dois mortos e cinco novos casos na última semana

De acordo com os dados, divulgados na conferência de imprensa semanal sobre a evolução da doença no país, na semana entre 22 e 28 de novembro, foram registadas mais duas vítimas mortais para um total acumulado de 148 mortes desde o início da pandemia.

O país registou também mais cinco novos casos para um total acumulado de 6.440 casos e 41 recuperados da doença para um acumulado de 6.268.

Os dados indicam também que há 25 casos ativos no país.

A covid-19 provocou pelo menos 5.206.370 mortes em todo o mundo, entre mais de 261,49 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.