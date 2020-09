Guiné-Bissau regista mais 21 novos casos para total de 2.324

Na conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia no país, a alta-comissária para a covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Robalo, indicou que foram registados 21 novos casos na semana entre 13 e 19 de setembro, depois de realizados 1.472 testes.

A responsável indicou também que o número de recuperados aumentou para 1.549.

O número de vítimas mortais mantém-se nos 39 e há 730 casos ativos no país.

Há dez semanas consecutivas que o registo de novos casos tem diminuído na Guiné-Bissau, segundo os dados hoje divulgados.

Por regiões, o Setor Autónomo de Bissau continua a ser o que regista o maior número de casos acumulados, com 2.012, seguido da região de Bimbo, com 136, Bafatá, com 52, Cacheu, com 42, Quinara, com 37, Farim, com 11, Tombali, com nove, Gabu, com três, e Bolama, com um caso.

O arquipélago dos Bijagós continua sem registo de qualquer caso, indicou Magda Robalo.

Os primeiros casos de covid-19 na Guiné-Bissau foram registados em março.

Depois de vários meses em estado de emergência, o Governo guineense decretou este mês a situação de calamidade e emergência de saúde no país até dezembro.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 961.531 mortos e mais de 31,1 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 33.951 mortos confirmados em mais de 1,4 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 152 mortos e 3.991 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.002 casos), Cabo Verde (51 mortos e 5.257 casos), Moçambique (43 mortos e 6.771 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.324 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 908 casos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 4,5 milhões de casos e 136.895 óbitos), depois dos Estados Unidos.