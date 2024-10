Guterres pede fim do "derramamento de sangue" em Gaza e no Líbano

My message to mark one year since the October 7 attacks. pic.twitter.com/0NPlHyAT6s — António Guterres (@antonioguterres) October 5, 2024

, disse António Guterres, num vídeo divulgado nas redes sociais.Guterres, que foi declarado 'persona non grata' pelo Governo israelita,As hostilidades na região do Médio Oriente eclodiram depois de o movimento islamita palestiniano Hamas ter atacado Israel, a 07 de outubro de 2023, causando cerca de 1.200 mortos e 251 reféns, segundo as autoridades israelitas. Das pessoas raptadas durante o ataque do ano passado, 97 continuam reféns na Faixa de Gaza, incluindo 64 presumivelmente vivas e 33 mortas., disse ainda o secretário-geral da ONU.Também no Líbano as forças israelitas intensificaram os ataques contra o movimento xiita Hezbollah nas últimas semanas, com bombardeamentos quase constantes, incluindo na capital Beirute. De acordo com o Governo de Beirute, cerca de duas mil pessoas terão sido mortas e 1,2 milhões estão deslocadas., disse Guterres.

Guterres reiterou o compromisso da ONU em alcançar “uma solução duradoura para o conflito em que Israel, a Palestina e todos os outros países da região possam finalmente viver em paz, dignidade e respeito mútuo”.







C/agências