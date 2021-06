"Há políticas comuns no turismo que podem ser uteis e não tiram a questão da soberania"

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, autora do relatório que pretende definir uma estratégia da União Europeia para um turismo sustentável, defende a necessidade de estipular regras comuns que permitam certificar a qualidade do destino Europa, mas também a urgência de reforçar os apoios que permitam a transição para um turismo adequado às prioridades da União, como a ecológica e a digital.







O relatório da autoria da eurodeputada do PSD, e aprovado por larga maioria no hemiciclo europeu, prevê também a criação de um selo de qualidade europeu.





Para a eurodeputada, a definição de uma política europeia de turismo iria permitir também a criação de uma parcela do orçamento comunitário dedicada ao sector. Desta forma, quem quisesse investir ou inovar no turismo não teria que percorrer todo o circuito burocrático inerente às candidaturas a fundos europeus que, muitas vezes, estão dispersos no orçamento comunitário.





A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar defende ainda que a recuperação do sector deve passar por uma diversificação da oferta e por uma aposta na qualidade dos transportes, que devem ser mais sustentáveis e permitir que os turistas possam chegar a todas as regiões do país.





Foi no grupo de trabalho do Parlamento Europeu sobre turismo que se falou pela primeira vez, já em outubro do ano passado, de um certificado que facilitasse as viagens na Europa.Recorde-se que o turismo tem uma forte importância económica e social para a União Europeia. O sector gera 10 por cento do PIB da União e emprega, aproximadamente, 15% da população europeia.